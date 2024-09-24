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В Кыргызстане чиновникам поручили добираться на работу на автобусах

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Новый флаг Кыргызстана на фоне города
Флаг Кыргызстана. Иллюстративное фото: Vyacheslav Oseledko / AFP / Getty Images

В министерства и ведомства в Бишкеке мэрией направлено поручение для всех сотрудников пользоваться общественным транспортом по вторникам и четвергам, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

Пресс-служба мэрии Бишкека сообщила изданию, что администрация президента поддержала инициативу мэрии Бишкека об ограничении использования личных автомобилей муниципальными служащими.

"Соответствующее поручение направлено в министерства и ведомства с рекомендацией для всех сотрудников пользоваться общественным транспортом по вторникам и четвергам.

Инициатива направлена на улучшение транспортной ситуации в городе, увеличение спроса на общественный транспорт и снижение загруженности дорог. Такие меры также помогают выявлять проблемы в работе общественного транспорта и способствуют созданию комфортных условий для передвижения горожан", - сообщается в публикации.

Автор статьи также отмечает, что столичный муниципалитет ввел это правило еще в мае 2024 года для своих сотрудников и уже наказывал муниципальных служащих за невыполнение этого ограничения.  

Об этой инициативе говорилось в СМИ еще в мае. Тогда мэр столицы Кыргызстана - Бишкека - подписал необычный документ, согласно которому работникам мэрии дважды в неделю запрещено пользоваться личными авто. Также им было поручено во время поездки на общественном транспорте мониторить соблюдение водителем санитарных норм, качество обслуживания и способы оплаты.

Позже в мэрии города объяснили, что ограничение вводится для улучшения экологической обстановки и мониторинга и анализа качества работы общественного транспорта.

Вторник и четверг выбраны для введения ограничения как дни, когда наблюдается наибольшая интенсивность автомобильного движения в Бишкеке, добавили в администрации. Предполагалось, что новые правила позволят снизить загруженность улиц, уменьшить пробки и повысят спрос на общественный транспорт.

Добавим, также в сентябре президент Кыргызстана Садыр Жапаров в целях оптимизации расходов госбюджета ввел мораторий на повышение зарплаты госслужащим до 2026 года. Также вводится запрет на расширение штата госорганов.

А в апреле глава кабинета министров Кыргызстана Акылбек Жапаров запретил членам правительства ходить по тоям.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2165203-v-kyrgyzstane-chinovnikam-poruchili-dobiratsya-na-rabotu-na-avtobusah/

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