В результате израильских ударов по Ливану ранены миротворцы ООН, Хезболла продолжает обстрелы Израиля

Вооруженные силы Израиля продолжают обстреливать территорию Ливана, пытаясь уничтожить инфраструктуру группировки «Хезболла». В пятницу в результате израильских ударов уже во второй раз за последние двое суток пострадали миротворцы ООН в Ливане. Тем временем «Хезболла» не прекращает обстрелы северных районов Израиля.

В четверг в результате обстрела наблюдательной вышки в Ливане пострадали два миротворца из Индонезии, а в пятницу, по предварительным данным, ранения получили двое солдат ЮНИФИЛ (миротворческих сил ООН в Ливане) из Шри-Ланки.

Выступая на саммите в Лаосе, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил израильские удары по миротворцам ООН, назвав их «нарушением международного гуманитарного права».

Он назвал эскалацию конфликта на Ближнем Востоке «угрозой миру и глобальной безопасности», добавив, что необходимо сделать все возможное, чтобы избежать полномасштабной войны в Ливане.

Удары по миротворцам осудили также некоторые западные страны, в том числе Великобритания, призвавшая все стороны конфликта соблюдать международное законодательство.

«Мы были возмущены этими сообщениями и напоминаем о жизненно важной необходимости защищать миротворцев и мирных жителей», — заявила журналистам пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

Израильские военные сообщили, что изучают обстоятельства, при которых под удар попали миротворцы ООН, а представитель Израиля в ООН заявил, что силам ЮНИФИЛ было предложено отойти на пять километров к северу «во избежание опасности».

В пятницу «Хезболла» выпустила по Израилю около 100 ракет, сообщает израильская армия в своем телеграм-канале. В нескольких северных районах Израиля звучали сирены воздушной тревоги.

ЦАХАЛ пишет, что «некоторые снаряды были перехвачены», были также обнаружены упавшие обломки. О каких-либо пострадавших и разрушениях израильские военные не сообщают.

В четверг ЦАХАЛ нанес удар по густонаселенному шиитскому кварталу Бахура в центре Бейрута, в результате чего, по данным властей Ливана, погибли 22 мирных жителя и 139 получили ранения.

В отличие от большинства предыдущих обстрелов, на этот раз ракеты были запущены не по пригородной Дахии, а по людному району ливанской столицы, где попали, в частности, в жилой дом и здание больницы.

Израиль настаивает, что целью этого удара по Бейруту, о котором мирных жителей заранее не оповещали, были боевики «Хезболлы», и в частности, высокопоставленные руководители этой группировки.

«Хезболла» утверждает, что удары по Бейруту своей цели не достигли, и никто из руководства группировки не пострадал.

Ливан призывает принять резолюцию Совбеза ООН

В пятницу исполняющий обязанности премьер-министра Ливана Наджиб Микати призвал в срочном порядке принять резолюцию Совета Безопасности ООН, требующую перемирия между Израилем и «Хезболлой», чтобы избежать дальнейшего кровопролития в стране и остановить растущий гуманитарный кризис.

После заседания кабинета министров Ливана Микати заявил, что и его правительство, и пользующаяся поддержкой Ирана «Хезболла» готовы выполнять условия прошлой резолюции Совбеза ООН, принятой еще в 2006 году с целью положить конец ливано-израильской войне и призывавшей к выводу всех войск с территории Южного Ливана.

В соответствии с этой резолюцией, там могут находиться только миротворцы ООН и армия самого Ливана.

Микати сообщил, что провел переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном в попытке достичь перемирия.

Он также осудил израильские удары по гражданским объектам Ливана и позициям миротворцев ЮНИФИЛ, назвав их нарушением международного права.

Гуманитарный кризис и недостаток поддержки

После того, как длившиеся около года взаимные обстрелы «Хезболлы» и Израиля перешли в сентябре в фазу активных наземных боевых действий, перемещенными лицами стали по меньшей мере сотни тысяч ливанцев: такие оценки приводит ООН, а сами ливанские власти называют цифру беженцев в миллион и говорят о сотнях погибших.

Глава североафриканского и ближневосточного отделения Международной организации по миграции (МОМ) Отман Бельбейси в интервью журналистам AFP также назвал ситуацию с беженцами критической.

«Ливану необходимо больше помощи. Пока что ему был предоставлен минимум, который никак не соответствует имеющимся нуждам», — заявил Бельбейси.

По его словам, МОМ выявила только в самом Ливане до 690 тыс. перемещенных лиц, причем еще около 400 тыс. бежали в соседние страны, преимущественно в Сирию.

И хотя многие из них живут у родственников или во временных убежища, есть и те, кто вынужден ночевать на улице.

Сам Ливан, вот уже пять лет переживающий тяжелейший экономический кризис, с этой проблемой справиться не в состоянии.

ООН уже обратилась с призывом изыскать 426 млн долларов для предотвращения гуманитарного кризиса в Ливане в ближайшие три месяца, однако пока что удалось собрать лишь 51 млн.

По данным ВОЗ, за период с 17 сентября было зафиксировано 18 ударов по медицинским учреждениям Ливана, при этом 72 человека погибло и 40 получили ранения. При этом ВОЗ лишь фиксирует факты, не возлагая ни на кого вину.

По словам официального представителя ВОЗ Кристиана Линдмайера, на юге Ливана вынуждены были закрыться 96 медицинских учреждений, пять больниц не в состоянии функционировать из-за повреждений, а четыре были частично эвакуированы.

Линдмайер предупреждает, что по мере роста числа беженцев и перемещенных лиц и недоступности медпомощи значительно увеличивается риск распространения инфекционных заболеваний и даже эпидемий.