Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

В России телеведущая едва не упала в прямом эфире новостей (видео)

Опубликовано:

Екатерина Андреева
Екатерина Андреева. Кадр из видео: t.me/nwsru

Во время прямого эфира программы "Время" под телеведущей Екатериной Андреевой сломался стул. Несмотря на казус, журналистка быстро сориентировалась и продолжила вещание, передает NUR.KZ.

Отрывок из прямого эфира был опубликован в Telegram-канале News.ru.

На кадрах известная российская телеведущая Екатерина Андреева, рассказывая о завершении международного фестиваля архивных фильмов в Москве, неожиданно оказалась в неловкой ситуации.

На кадрах можно заметить, как на фоне речи Андреевой раздается резкий звук падения предмета на пол. Вероятно, под ведущей упал стул. При этом в кадр попал момент, когда она начала терять равновесие и едва не упала.

Как оказалось, инцидент произошел во время эфира программы "Время" на Первом канале. Вещание не было прервано и продолжилось в прежнем режиме.

Ранее во время прямого эфира на одном из молдовских каналов в эфир попало землетрясение. Землетрясение произошло в момент, когда президент вела разговор с ведущей программы, и попало на видео. При этом обе женщины изначально испугались, но, тем не менее, продолжили вести разговор.

В 2021 году мы писали о случае, когда ведущая программы "Время покажет" на "Первом канале" Екатерина Стриженова оступилась во время прямого эфира и упала на руку. Ее госпитализировали прямо со съемок.

Екатерина Андреева, по данным портала Vokrug.tv, - известная российская телеведущая, журналист. Родилась 27 ноября 1965 года в Москве. Отец будущей телеведущей был заместителем председателя Госснаба СССР, мать - домохозяйкой.

С 1998 года ведет информационную программу "Время" на канале ОРТ (ныне - Первый канал).

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2173758-televedushchaya-edva-ne-upala-vo-vremya-pryamogo-efira-novostey-v-rossii-video/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie