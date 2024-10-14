В России телеведущая едва не упала в прямом эфире новостей (видео)

Во время прямого эфира программы "Время" под телеведущей Екатериной Андреевой сломался стул. Несмотря на казус, журналистка быстро сориентировалась и продолжила вещание, передает NUR.KZ.

Отрывок из прямого эфира был опубликован в Telegram-канале News.ru.

На кадрах известная российская телеведущая Екатерина Андреева, рассказывая о завершении международного фестиваля архивных фильмов в Москве, неожиданно оказалась в неловкой ситуации.

На кадрах можно заметить, как на фоне речи Андреевой раздается резкий звук падения предмета на пол. Вероятно, под ведущей упал стул. При этом в кадр попал момент, когда она начала терять равновесие и едва не упала.

Как оказалось, инцидент произошел во время эфира программы "Время" на Первом канале. Вещание не было прервано и продолжилось в прежнем режиме.

Ранее во время прямого эфира на одном из молдовских каналов в эфир попало землетрясение. Землетрясение произошло в момент, когда президент вела разговор с ведущей программы, и попало на видео. При этом обе женщины изначально испугались, но, тем не менее, продолжили вести разговор.

В 2021 году мы писали о случае, когда ведущая программы "Время покажет" на "Первом канале" Екатерина Стриженова оступилась во время прямого эфира и упала на руку. Ее госпитализировали прямо со съемок.

Екатерина Андреева, по данным портала Vokrug.tv, - известная российская телеведущая, журналист. Родилась 27 ноября 1965 года в Москве. Отец будущей телеведущей был заместителем председателя Госснаба СССР, мать - домохозяйкой.

С 1998 года ведет информационную программу "Время" на канале ОРТ (ныне - Первый канал).