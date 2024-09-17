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Землетрясение в Молдове попало в прямой эфир с президентом

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Майя Санду в студии во время землетрясения
Майя Санду в студии во время землетрясения. Кадр из видео: Teleradio Moldova

Землетрясение произошло во время прямого эфира президента Молдовы Майи Санду на телеканале Moldova1, передает NUR.KZ со ссылкой на Sputnik Молдова.

Землетрясение произошло в момент, когда президент вела разговор с ведущей программы, и попало на видео.

"У нас что-то интересное происходит, у нас премьера - землетрясение в прямом эфире. Надеюсь, это какое-то хорошее предзнаменование", - пошутила телеведущая, и, поблагодарив президента за участие в программе, отметила необычное завершение эфира.

Пользователи сетей не замедлили с реакцией на происшествие и то, насколько невозмутимо восприняла происшедшее президент.

"Закачалось кресло под дамой", "Три вида стихийных бедствий: наводнение, землетрясение, референдум", "Четыре года Санду у власти - на что хочешь иммунитет выработается", - пишут пользователи Сети.

Судя по данным с приложения фиксации сейсмоактивности, скриншот которого опубликовало издание, эпицентр землетрясения находился на территории Румынии, магнитуда его составила 5,5 баллов.

Добавим, согласно информации с официального сайта президента Республики Молдова, Майя Санду родилась 24 мая 1972 года в селе Рисипень.

Окончила факультет менеджмента Молдавской экономической академии; Академию публичного управления Кишинэу со степенью магистра в области международных отношений; Школу государственного управления Кеннеди Гарвардского университета США со степенью магистра публичных политик. Говорит на румынском (родном), английском и русском языках.

Начала карьеру с 1994 года, в правительстве Республики Молдова работала в министерстве экономики и торговли, министром образования, председателем партии "Действие и солидарность", премьер-министром.

24 декабря 2020 года, после победы во втором туре президентских выборов, Майя Санду вступила в должность президента Республики Молдова.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2162101-zemletryasenie-v-moldove-popalo-v-pryamoy-efir-s-prezidentom-video/

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