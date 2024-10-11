Не менее 22 погибших в Бейруте: Израиль ударил по центру города, ракеты попали в жилые дома

По меньшей мере 22 человека погибли и более сотни получили ранения в результате ракетного удара, нанесенного в четверг по Бейруту израильским войсками.

В отличие от большинства предыдущих обстрелов, на этот раз ракеты были запущены не по пригородной Дахии, а по густонаселенному шиитскому кварталу Бахура в центре ливанской столицы, где попали, в частности, в жилой дом и здание больницы.

Как передает Ливанское национальное агентство, ракета «Нвейри» попала в третий этаж восьмиэтажного жилого дома, а «Баста» — в четырехэтажное здание, которое полностью обрушилось.

Обстрел начался около восьми вечера по местному времени, когда многие жители столицы уже вернулись с работы и были либо у себя дома, либо находились неподалеку.

Число погибших, скорее всего, будет расти: в ливанском Министерстве здравоохранения сообщили, что в расположенные поблизости пять больниц привезли в общей сложности 117 раненых в ходе обстрела, среди которых есть и тяжелораненые.

Как отмечает корреспондент Би-би-си на Ближнем Востоке Нафизе Конавар, живущая в Бейруте, несмотря на то, что ливанскую территорию Израиль обстреливает вот уже несколько недель, четвергу в Бейруте предшествовали два непривычно тихих и относительно спокойных дня.

Обычно перед нанесением удара по военным целями, расположенным внутри (или в непосредственной близости от) гражданского объекта израильские военные заранее предупреждают о нем жителей района, давая время на эвакуацию.

Как отмечают корреспонденты Би-би-си в Бейруте, на этот раз подобного предупреждения сделано не было.

Сколько именно ракет было выпущено со стороны Израиля, пока непонятно.

Сообщается, что первый удар, унесший не менее девяти жизней, частично разрушил здание районной больницы, которую Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) считает связанной с «Хезболлой».