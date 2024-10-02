МИД Израиля объявил генсека ООН Антонио Гутерриша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну

Глава МИД Израиля объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата из-за комментариев о ракетной атаке Ирана. Сообщается, что ему запрещен въезд в страну.

По данным "РИА Новости", генсека ООН назвали персоной нон-грата в Израиле и запретили ему въезд в страну.

РБК сообщает, что соответствующее решение принял глава МИДа еврейского государства Исраэль Кац.

"Это произошло после комментариев Гутерриша о ракетной атаке Ирана по Израилю. Генсек ООН написал в Х, что осуждает расширение конфликта на Ближнем Востоке "с эскалацией за эскалацией" и призвал прекратить огонь. При этом в его сообщении не упоминались ни Израиль, ни Иран", - пишет издание.

Напомним, накануне Иран запустил сотни ракет по территории Израиля. Позже премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал ракетную атаку Ирана "большой ошибкой" страны и пообещал ответить на удар.

Однако Иран назвал удар по Израилю самообороной и объявил о его завершении

Отметим, что ранее Гутерриш на разных площадках неоднократно призывал страны к миру. Так, в июле текущего года на саммите ШОС в Астане он высказался против войны в разных странах мира. В частности, он заявил о необходимости мира в Украине и Секторе Газа.

Летом этого года Антониу Гутерриш посетил Алматы и Астану, где провел встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, другими высокопоставленными лицами и сотрудниками ООН. Генеральный секретарь был приглашен на саммит Шанхайской организации сотрудничества, который прошел в Астане 4 июля.