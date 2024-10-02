Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

МИД Израиля объявил генсека ООН Антонио Гутерриша персоной нон грата и запретил ему въезд в страну

Опубликовано:

Антониу Гутерриш сидит за столом
Антониу Гутерриш. Фото: Lokman Vural Elibol/Anadolu Agency via Getty Images

Глава МИД Израиля объявил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша персоной нон грата из-за комментариев о ракетной атаке Ирана. Сообщается, что ему запрещен въезд в страну.

По данным "РИА Новости", генсека ООН назвали персоной нон-грата в Израиле и запретили ему въезд в страну.

РБК сообщает, что соответствующее решение принял глава МИДа еврейского государства Исраэль Кац.

"Это произошло после комментариев Гутерриша о ракетной атаке Ирана по Израилю. Генсек ООН написал в Х, что осуждает расширение конфликта на Ближнем Востоке "с эскалацией за эскалацией" и призвал прекратить огонь. При этом в его сообщении не упоминались ни Израиль, ни Иран", - пишет издание.

Напомним, накануне Иран запустил сотни ракет по территории Израиля. Позже премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху назвал ракетную атаку Ирана "большой ошибкой" страны и пообещал ответить на удар.

Однако Иран назвал удар по Израилю самообороной и объявил о его завершении

Отметим, что ранее Гутерриш на разных площадках неоднократно призывал страны к миру. Так, в июле текущего года на саммите ШОС в Астане он высказался против войны в разных странах мира. В частности, он заявил о необходимости мира в Украине и Секторе Газа.

Летом этого года Антониу Гутерриш посетил Алматы и Астану, где провел встречи с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, другими высокопоставленными лицами и сотрудниками ООН. Генеральный секретарь был приглашен на саммит Шанхайской организации сотрудничества, который прошел в Астане 4 июля. 

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2168781-mid-izrailya-obyavil-genseka-oon-antonio-guterrisha-personoy-non-grata-i-zapretil-emu-vezd-v-stranu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie