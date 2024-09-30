После убийства Насраллы Израиль атаковал еще и хуситов в Йемене. Удар по "Хезболле" показал возможности израильской разведки, говорят на Западе

Вслед за серией мощных ударов в Ливане Израиль атаковал территорию, подконтрольную вооруженному проиранскому движению хуситов в Йемене.

Сообщения об авианалете на йеменский порт Ходейда подконтрольные хуситами медийные ресурсы распространили во второй половине дня в воскресенье. Вскоре ЦАХАЛ подтвердил, что проводит то, что он назвал «крупномасштабной воздушной операцией» с участием десятков боевых, заправочных и разведывательных самолетов.

В заявлении утверждалось, что операция направлена против военных объектов «террористического режима хуситов» в Ходейде и Рас Иса, но сами объекты описывались как электростанции и порт, используемый для импорта нефти. «Для нас никакое место не будет слишком далеким», — сказал в отдельном заявлении министр обороны Израиля Йоав Галлант.

Хуситские власти сообщили, что в Ходейде погибло четыре человека и ранено 33.

Хуситы выражают солидарность с ХАМАС в Газе, оправдывая этим свои атаки на Израиль. Они неоднократно запускали в сторону Израиля «шахеды» и ракеты, некоторым из которых удавалось преодолеть израильскую систему ПВО. Израиль и ранее наносил удары по Йемену после того, как один из дронов долетел до Тель-Авива.

Также хуситы атакуют суда, следующие мимо берегов Йемена через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив. Они утверждают, что атакуют только суда, так или иначе связанные с Израилем, США или Великобританией; это не всегда соответствует действительности.

Представитель хуситов Мохамед аль Бурхайти назвал воскресную атаку «британо-американской агрессией», использующей Израиль как прикрытие. Би-би-си обратилась в Министерство иностранных дел Великобритании и ожидает ответа.

Хуситы контролируют северную часть Йемена. Остальную территорию страны контролируют либо международно признанное правительство, глубоко зависимое от Саудовской Аравии, либо сепаратисты, желающие создать отдельное государство.

Хуситы являются частью того, что Иран называет «Осью сопротивления», — сети вооруженных группировок, противостоящих Израилю и Западу, на палестинских территориях, в Ливане, Сирии, Ираке и Йемене, самой мощной из которых считалась ливанская «Хезболла». Они получают разнообразную поддержку от Ирана, в том числе оружие, но в большей или меньшей степени автономны в своих действиях.

Ранее Израиль атаковал сотни объектов ливанского шиитского военизированного движения «Хезболла», днем в воскресенье нанесен новый удар по объектам «Хезболлы» в Дахие на юге Бейрута.

В опубликованном в воскресенье заявлении Армия обороны Израиля сообщила, что среди целей были пусковые установки, направленные на Израиль. Удары были нанесены по «зданиям, где хранилось оружие и были военные структуры организации», говорится в заявлении.

ЦАХАЛ также сообщил, что в результате субботнего израильского авиаудара по Бейруту был убит высокопоставленный представитель «Хезболлы» Набиль Каук. В группировке он возглавлял совет безопасности и был одним из ключевых членов ее центрального совета.

ЦАХАЛ назвал Каука «приближенным к верхушке» «Хезболлы» и заявил, что он «непосредственно участвовал в продвижении террористических заговоров против государства Израиль и его граждан».

«Хезболла» днем в воскресенье подтвердила гибель Каука и другого командира, Али Караки — командующего южным фронтом группировки.

Тем временем Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что бригадный генерал Аббас Нилфорушан, заместитель командующего операциями КСИР, погиб во время авиаударов Израиля по Ливану в пятницу 27 сентября. Всего, по данным Израиля, в ходе того рейда погибли 20 руководителей «Хезболлы» разных рангов.

Нилфорушан был назначен заместителем КСИР по оперативным вопросам в 2019 году, сменив на этом посту Али Захеди.

В заявлении КСИР отмечается роль Нилфорушана в защите «Фронта сопротивления» и Ирана, выражаются соболезнования в связи с его смертью, но ничего не говорится об ответе КСИР на его убийство, хотя осуждаются «преступления сионистского режима» в Ливане.

Ранее КСИР неоднократно обещал меры возмездия в связи со смертью лидера ХАМАС Исмаила Хании, убитого в Тегеране в конце июля.

По сообщениям ливанских СМИ, в результате израильских ударов по меньшей мере шесть человек погибли на юге страны, еще девять — в долине Бекаа, оплоте «Хезболлы» на северо-востоке Ливана.

Арабская газета «Ан-Нахар» сообщает, что три человека были убиты в городе Анкон на юге Ливана и еще трое — в других населенных пунктах южного района Набатиех.

По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, к выходным в Ливане насчитывалось более 200 тыс. перемещенных лиц.

Государственное информационное агентство Ливана NNA сообщило со ссылкой на ливанское правительство сообщило, что за минувшую неделю из Ливана в Сирию бежали около 80 тысяч человек — более 36 000 сирийцев и 41 300 ливанцев.

Более 116 000 перемещенных лиц зарегистрированы в приютах и убежищах. Согласно отчету правительства, в настоящее время в Ливане насчитывается 777 убежищ в общественных учреждениях, в том числе в школах и сельскохозяйственных центрах.

Всемирная продовольственная программа (ВПП) начала чрезвычайную операцию в Ливане, чтобы помочь распределить помощь для одного миллиона человек в регионе. «Дальнейшее обострение конфликта в эти выходные подчеркнуло необходимость немедленного гуманитарного реагирования», — говорится в заявлении агентства.

Чем ответит Иран?

Как отмечает обозреватель Персидской службы Би-би-си Джияр Гол, на протяжении многих лет иранское руководство создавало в глазах своих граждан образ «Хезболлы» и лидера Хасана Насраллы как мощной силы, способной бороться с врагами Исламской республики за ее пределами. Однако теперь, по мнению многих иранцев, миф об этой группировке разрушен.

На протяжении многих лет Иран вкладывал миллиарды долларов в организацию, вооружение и финансирование «Хезболлы» и других шиитских военизированных формирований в Йемене, Ираке и Сирии. Однако всего за 9 дней Израиль успешно уничтожил лидера «Хезболлы» и почти всех ее высокопоставленных командиров, а взрывы пейджеров и раций убили десятки и покалечили тысячи членов группировки среднего звена.

Для нанесения ударов по таким мобильным целям, как командиры «Хезболлы», требуется точная разведка. Это демонстрирует разведывательные возможности Израиля, которые стали источником серьезного беспокойства для иранских официальных лиц.

Накануне агентство Reuters сообщило, что Верховного лидера Ирана переместили в более безопасное место.

Гол отмечает, что за прошедшие годы были убиты десятки иранских ученых в области ядерной и ракетной энергетики, произошли взрывы на ключевых стратегических объектах.

В 2012 году Али Юнеси, бывший сотрудник иранской разведки, заявил, что израильская разведка проникла в систему Исламской Республики, и предположил, что каждый член иранского руководства должен беспокоиться о своей безопасности.

Тегеран, однако, пока публично не угрожал Израилю возмездием. Иранские лидеры проявили необычную сдержанность даже после того, как иранский посол был ранен в результате взрыва в Бейруте. Для сравнения, когда в апреле Израиль нанес удар по иранскому консульству в Дамаске, убив восемь высокопоставленных командиров КСИР, Иран быстро отреагировал, выпустив по Израилю сотни беспилотников и ракет.

В воскресенье верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи высказался о мощи «Хезболлы», но не сказал, будет ли Иран вмешиваться, чтобы поддержать эту группировку. Вместо этого он призвал исламские страны объединиться против Израиля.

Иран находится в сложном положении, опасаясь, что нападение на Израиль может вызвать военный ответ США и потенциально втянуть страну в более широкий конфликт.

Если Тегеран не окажет активную поддержку «Хезболле», это может стать сигналом для других союзных Ирану ополчений и группировок в регионе, что в случае кризиса Исламская Республика может поставить свое собственное выживание и интересы выше их интересов, считает наш обозреватель.

Новые методы израильской разведки: что пишут западные СМИ

Западные издания отмечают, что удары по руководству «Хезболлы» и ее предприятиям по производству оружия — результат успешной работы израильской разведки.

Как отмечает газета Financial Times (доступ платный), по мере того как «Хезболла» набирала силу — в частности, в ходе операций в Сирии в 2012 году, когда она помогала режиму Асада подавить восстание, — у Израиля появилась возможность ознакомиться со структурой, методами и внутренним устройством группировки.

С одной стороны, боевики «Хезболлы» прошли хорошую практику в Сирии, с другой — численность группировки росла, а это, в свою очередь, открыло новые возможности израильской разведке, внедрявшей в ряды боевиков своих шпионов и ищущей перебежчиков.

По мнению Ранды Слим, программного директора Института Ближнего Востока в Вашингтоне, которую цитирует издание, война в Сирии ослабила внутренние механизмы контроля и открыла двери для внедрения шпионов на новом уровне.

Война в Сирии также произвела на свет огромный массив данных для израильской разведки, в основном в открытом доступе, например, плакаты «мучеников», содержавшие сведения о том, из какого города был боец, где он был убит, кто его друзья и родственники, разместившие новость о его гибели в соцсетях. На похоронах убитых иногда появлялись, ненадолго выходя из тени, более высокопоставленные лидеры.

В Сирии «Хезболле» также пришлось делиться информацией с сирийской разведкой, которая известна своей коррумпированностью, или с российскими спецслужбами, за которыми регулярно следили американцы.

FT отмечает, что израильтяне постоянно совершенствовали методы, с помощью которых им удавалось по крайней мере время от времени определять местоположение Насраллы в одном из подземных бункеров, в которых, как считается, он жил последние годы. Через несколько дней после нападения ХАМАС 7 октября самолеты ВВС Израиля вылетели на бомбежку места, где, по данным разведки, в тот момент скрывался лидер «Хезболлы». По словам одного из израильских чиновников, рейд пришлось отменить по требованию Белого дома, пишет издание.

Wall Street Journal (доступ платный) напоминает, что за два месяца до убийства Насраллы Израиль продемонстрировал, как глубоко его шпионы проникли в «Хезболлу», убив высшего командира Фуада Шукра, скрывавшегося от США в течение четырех десятилетий. Он был убит в результате авиаудара по своей квартире на верхних этажах одного из бейрутских жилых домов, куда его вызвали по телефону незадолго до того.

По мнению Авнера Голова, бывшего старшего директора Совета национальной безопасности Израиля, а ныне сотрудника MIND Israel, консультативной группы по вопросам национальной безопасности, успех Израиля в борьбе с «Хезболлой» по сравнению с неудачей в борьбе с ХАМАС объясняется тем, что службы безопасности страны лучше действуют в нападении, а не в защите.

«Суть израильской доктрины безопасности заключается в том, чтобы вести войну на территории врага. В случае с Газой все было совершенно иначе. Мы этого не ждали, поэтому это был провал», — цитирует его издание.

Израиль следил за наращиванием арсенала «Хезболлы» с тех пор, как обе стороны подписали перемирие в 2006 году после многомесячной войны. В то время многие представители израильских спецслужб были разочарованы действиями армии в войне, поскольку ей не удалось нанести существенный урон «Хезболле», и она начала восстанавливать свои позиции на юге страны.

В результате военные попытались лучше понять устройство «Хезболлы» и пресечь военную и финансовую поддержку этой группировки со стороны Ирана, в том числе с помощью кампании авиаударов в Сирии, которая стала известна как «война между войнами».

New York Times (доступ платный) рассказывает о рейде израильских коммандос 8 сентября на подземный завод по производству оружия для «Хезболлы» в Сирии, когда израильские ВВС ударами с воздуха уничтожили охрану, а штурмовая группа за 15 минут разгромила предприятие (об этом рейде было известно раньше: уже 9 сентября об авиаударах сообщили несколько сирийских государственных СМИ, подробности, в том числе о высадке десанта, в последующие дни сообщали Сирийская обсерватория прав человека, New York Times и Axios).

Завод, расположенный недалеко от города Масьяф на северо-западе Сирии, официально известен как Сирийский центр научных исследований и разработок. Хотя номинально завод контролируется сирийским Министерством обороны, западные чиновники утверждают, что контроль над операциями взяли на себя «Хезболла» и Иран.

Завод находится всего в 50 километрах от границы с Ливаном, и поэтому, как утверждают израильские и американские источники газеты, «Хезболла» предпочитала производить оружие там, а не транспортировать его за тысячу километров из Ирана.

Как заявили высокопоставленные израильские чиновники своим американским коллегам после рейда, он отражает уроки атаки 7 октября. Когда израильское правительство получает сведения о том, что «Хезболла» пытается разработать новое оружие, израильские военные принимают меры.

Объект в Сирии стал для израильтян приоритетом из-за опасений, что «Хезболла» сможет производить там гораздо более точное оружие и гораздо больше ракет.

Прорыв произошел, когда израильская электронная разведка, известная как «Подразделение 8200», получила подробные планы объекта с помощью компьютерного взлома. «Подразделение 8200» — это то же самое подразделение, которое обвиняют в провале израильской разведки перед 7 октября.

На этот раз разведчики не только добыли схему объекта, но и выяснили расположение постов охраны на входах в подземный объект. В результате коммандос действовали быстро и операция завершилась в считанные минуты.

Газета пишет, что в свете последующих событий — 17 сентября в Ливане начали взрываться пейджеры «Хезболлы», заминированные, как принято считать, израильской разведкой — рейд на Масьяф предстает на начало более широкой операции Израиля против ливанской группировки.

Как развивались события:

17–18 сентября: По всему Ливану взорвались пейджеры и рации, принадлежащие членам «Хезболлы», убив по меньшей мере 37 человек и ранив еще тысячи. Считается, что ответственность за это несет Израиль, хотя он пока никак не комментировал произошедшее.

20 сентября: Израиль нанес удар по опорному пункту «Хезболлы» на юге Бейрута, в результате чего погибли 55 человек, включая одного из высших командиров.

23 сентября: Израиль начал массированную бомбардировку Ливана, нанеся удары по 1300 объектам «Хезболлы» на юге, востоке и в столице. За один день погибли более 550 человек.

25–26 сентября: Мировые лидеры на саммите ООН в Нью-Йорке призвали к деэскалации. Союзники Израиля, включая США, Великобританию и ЕС, формируют коалицию, призывающую к временному прекращению огня. Израиль не принял предложения, «Хезболла» его проигнорировала. Число погибших в Ливане превысило 630 человек.

27 сентября: Нетаньяху выступил в ООН, обещая «победить Хезболлу». Израиль нанес удар по штаб-квартире группировки в Бейруте, в результате которого погибли несколько высокопоставленных членов ее руководства, в том числе лидер «Хезболлы» Хасан Насралла.

28 сентября: ЦАХАЛ объявил, что Насралла убит, и через несколько часов этот факт подтвердила «Хезболла».