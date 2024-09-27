Трамп анонсировал встречу с Зеленским в пятницу

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что встретится с Владимиром Зеленским в своей башне Trump Tower в Нью-Йорке, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Дональд Трамп опубликовал в своем аккаунте в соцсети Truth Social письмо, якобы написанное Владимиром Зеленским. В письме высказывается просьба встретиться лично, "чтобы понять друг друга на 100 процентов". Подтверждения подлинности этого письма пока нет.

Позже, по данным The Washington Post, Трамп заявил журналистам о встрече с Зеленским.

"Я встречусь с ним завтра утром, примерно в 09:45 в Trump Tower", - цитирует издание Трампа. Издание пишет, что источник, знакомый с графиком Зеленского, подтвердил встречу.

Сообщается, что на своей пресс-конференции в четверг Трамп сказал, что Зеленский попросил о встрече с ним. Трамп добавил, что с нетерпением ждет встречи с Зеленским, и повторил, что, по его мнению, он может помочь заключить сделку между Путиным и Зеленским "довольно быстро".

"Я не хочу вам рассказывать, как это будет выглядеть", - ответил Трамп на уточняющий вопрос журналиста.

Напомним, ранее Дональд Трамп назвал президента Украины Зеленского "лучшим торговцем в мире".

"Я считаю, что Зеленский - лучший торговец в истории. Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он уезжает из нее с 60 млрд долларов", - заявил Трамп.

Также сообщалось, что президент США Джо Байден направил Киеву военную помощь в размере 375 млн долларов.

О том, что произошло во время визита Зеленского в США, писала Русская служба Би-би-си.