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Трамп анонсировал встречу с Зеленским в пятницу

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Владимир Зеленский и Дональд Трамп в кулуарах Генассамблеи ООН в 2019 году
Владимир Зеленский и Дональд Трамп, 2019 год. Фото: Saul Loeb / AFP via Getty Images

Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что встретится с Владимиром Зеленским в своей башне Trump Tower в Нью-Йорке, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.

Дональд Трамп опубликовал в своем аккаунте в соцсети Truth Social письмо, якобы написанное Владимиром Зеленским. В письме высказывается просьба встретиться лично, "чтобы понять друг друга на 100 процентов". Подтверждения подлинности этого письма пока нет.

Позже, по данным The Washington Post, Трамп заявил журналистам о встрече с Зеленским.

"Я встречусь с ним завтра утром, примерно в 09:45 в Trump Tower", - цитирует издание Трампа. Издание пишет, что источник, знакомый с графиком Зеленского, подтвердил встречу.

Сообщается, что на своей пресс-конференции в четверг Трамп сказал, что Зеленский попросил о встрече с ним. Трамп добавил, что с нетерпением ждет встречи с Зеленским, и повторил, что, по его мнению, он может помочь заключить сделку между Путиным и Зеленским "довольно быстро".

"Я не хочу вам рассказывать, как это будет выглядеть", - ответил Трамп на уточняющий вопрос журналиста.

Напомним, ранее Дональд Трамп назвал президента Украины Зеленского "лучшим торговцем в мире".

"Я считаю, что Зеленский - лучший торговец в истории. Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он уезжает из нее с 60 млрд долларов", - заявил Трамп.

Также сообщалось, что президент США Джо Байден направил Киеву военную помощь в размере 375 млн долларов.

О том, что произошло во время визита Зеленского в США, писала Русская служба Би-би-си.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2166663-tramp-anonsiroval-vstrechu-s-zelenskim-v-pyatnicu/

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