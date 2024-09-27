Трамп анонсировал встречу с Зеленским в пятницу
Опубликовано:
Кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что встретится с Владимиром Зеленским в своей башне Trump Tower в Нью-Йорке, передает NUR.KZ со ссылкой на The Washington Post.
Дональд Трамп опубликовал в своем аккаунте в соцсети Truth Social письмо, якобы написанное Владимиром Зеленским. В письме высказывается просьба встретиться лично, "чтобы понять друг друга на 100 процентов". Подтверждения подлинности этого письма пока нет.
Позже, по данным The Washington Post, Трамп заявил журналистам о встрече с Зеленским.
"Я встречусь с ним завтра утром, примерно в 09:45 в Trump Tower", - цитирует издание Трампа. Издание пишет, что источник, знакомый с графиком Зеленского, подтвердил встречу.
Сообщается, что на своей пресс-конференции в четверг Трамп сказал, что Зеленский попросил о встрече с ним. Трамп добавил, что с нетерпением ждет встречи с Зеленским, и повторил, что, по его мнению, он может помочь заключить сделку между Путиным и Зеленским "довольно быстро".
"Я не хочу вам рассказывать, как это будет выглядеть", - ответил Трамп на уточняющий вопрос журналиста.
Напомним, ранее Дональд Трамп назвал президента Украины Зеленского "лучшим торговцем в мире".
"Я считаю, что Зеленский - лучший торговец в истории. Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он уезжает из нее с 60 млрд долларов", - заявил Трамп.
Также сообщалось, что президент США Джо Байден направил Киеву военную помощь в размере 375 млн долларов.
О том, что произошло во время визита Зеленского в США, писала Русская служба Би-би-си.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2166663-tramp-anonsiroval-vstrechu-s-zelenskim-v-pyatnicu/
В случае, если ваш никнейм не соответствует требованиям правил, пожалуйста, измените его до 4 октября. В противном случае, он будет заменен автоматически.