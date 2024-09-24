Пропаганду "чайлдфри" хотят запретить в России

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что они начали рассматривать законопроект, которым запрещается пропаганда "чайлдфри" - осознанного отказа от деторождения, передает NUR.KZ.

"Приступили к рассмотрению законопроекта, запрещающего пропаганду осознанного отказа от деторождения. Речь идет о воспрепятствовании распространению информации, популяризирующей бездетность", - сообщил он в Telegram.

Так, по словам Володина, предлагается запретить пропаганду бездетности в:

интернете;

СМИ;

кинофильмах;

рекламе.

За нарушения будет введена административная ответственность для физических лиц до 400 тысяч рублей (более 2 млн тенге), для должностных лиц - до 800 тысяч рублей (более 4 млн тенге), для юрлиц - до 5 млн рублей (25,7 млн тенге).

Напомним, в декабре прошлого года российский Верховный суд признал движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин официально подписал закон, запрещающий распространение материалов, которые, по оценкам властей РФ, содержат пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а также педофилию и смену пола.

Добавим также, что в начале лета более 50 тысяч подписей набрала петиция казахстанцев "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК", опубликованная на официальном портале E-Petition.kz. Ее направили на официальное рассмотрение.

В августе в Астане прошло слушание по этой петиции - выступил активист Евгений Жовтис, отметив, что любая дискриминация в Казахстане запрещена конституцией. В поддержку запрета пропаганды ЛГБТ высказались три представителя госорганов.