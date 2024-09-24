Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Пропаганду "чайлдфри" хотят запретить в России

Опубликовано:

Дети с собакой сидят на диване
Иллюстративное фото: pixabay.com

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что они начали рассматривать законопроект, которым запрещается пропаганда "чайлдфри" - осознанного отказа от деторождения, передает NUR.KZ.

"Приступили к рассмотрению законопроекта, запрещающего пропаганду осознанного отказа от деторождения. Речь идет о воспрепятствовании распространению информации, популяризирующей бездетность", - сообщил он в Telegram.

Так, по словам Володина, предлагается запретить пропаганду бездетности в:

  • интернете;
  • СМИ;
  • кинофильмах;
  • рекламе.

За нарушения будет введена административная ответственность для физических лиц до 400 тысяч рублей (более 2 млн тенге), для должностных лиц - до 800 тысяч рублей (более 4 млн тенге), для юрлиц - до 5 млн рублей (25,7 млн тенге).

Напомним, в декабре прошлого года российский Верховный суд признал движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории страны.

В декабре 2022 года президент России Владимир Путин официально подписал закон, запрещающий распространение материалов, которые, по оценкам властей РФ, содержат пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а также педофилию и смену пола.

Добавим также, что в начале лета более 50 тысяч подписей набрала петиция казахстанцев "Мы против открытой и скрытой пропаганды ЛГБТ в РК", опубликованная на официальном портале E-Petition.kz. Ее направили на официальное рассмотрение.

В августе в Астане прошло слушание по этой петиции - выступил активист Евгений Жовтис, отметив, что любая дискриминация в Казахстане запрещена конституцией. В поддержку запрета пропаганды ЛГБТ высказались три представителя госорганов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2165316-propagandu-chayldfri-hotyat-zapretit-v-rossii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie