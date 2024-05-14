Чиновникам запретили по вторникам и четвергам ездить на личном авто в Бишкеке
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Мэр столицы Кыргызстана - Бишкека - подписал необычный документ, согласно которому работникам мэрии дважды в неделю запрещено пользоваться личными авто, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.
Как пишет издание, документ подписал градоначальник кыргызстанской столицы Айбек Джунушалиев. В муниципалитете подтвердили эту информацию.
Согласно документу, сотрудникам и руководителям отдела центрального аппарата мэрии столицы, ведомственных и территориальных подразделений, муниципальных предприятий и учреждений:
- каждую неделю во вторник и четверг для передвижения по городу использовать только общественный транспорт;
- во время поездки на общественном транспорте им нужно мониторить соблюдение водителем санитарных норм, качество обслуживания и способы оплаты;
- служебные автомобили использовать только по работе;
- департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии организовать транспорт для выездных заседаний.
Руководители ведомственных и территориальных отделов мэрии, муниципальных предприятий и учреждений до 25-го числа каждого месяца должны предоставлять отчет о проделанной работе, пишет издание.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2099969-chinovnikam-zapretili-po-vtornikam-i-chetvergam-ezdit-na-lichnom-avto-v-bishkeke/