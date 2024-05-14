Чиновникам запретили по вторникам и четвергам ездить на личном авто в Бишкеке

Мэр столицы Кыргызстана - Бишкека - подписал необычный документ, согласно которому работникам мэрии дважды в неделю запрещено пользоваться личными авто, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

Как пишет издание, документ подписал градоначальник кыргызстанской столицы Айбек Джунушалиев. В муниципалитете подтвердили эту информацию.

Согласно документу, сотрудникам и руководителям отдела центрального аппарата мэрии столицы, ведомственных и территориальных подразделений, муниципальных предприятий и учреждений:

каждую неделю во вторник и четверг для передвижения по городу использовать только общественный транспорт ;

; во время поездки на общественном транспорте им нужно мониторить соблюдение водителем санитарных норм, качество обслуживания и способы оплаты;

служебные автомобили использовать только по работе;

департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии организовать транспорт для выездных заседаний.

Руководители ведомственных и территориальных отделов мэрии, муниципальных предприятий и учреждений до 25-го числа каждого месяца должны предоставлять отчет о проделанной работе, пишет издание.