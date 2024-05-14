Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Чиновникам запретили по вторникам и четвергам ездить на личном авто в Бишкеке

Опубликовано:

Автомобили на дороге
Автомобили. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Мэр столицы Кыргызстана - Бишкека - подписал необычный документ, согласно которому работникам мэрии дважды в неделю запрещено пользоваться личными авто, передает NUR.KZ со ссылкой на 24.kg.

Как пишет издание, документ подписал градоначальник кыргызстанской столицы Айбек Джунушалиев. В муниципалитете подтвердили эту информацию.

Согласно документу, сотрудникам и руководителям отдела центрального аппарата мэрии столицы, ведомственных и территориальных подразделений, муниципальных предприятий и учреждений: 

  • каждую неделю во вторник и четверг для передвижения по городу использовать только общественный транспорт;
  • во время поездки на общественном транспорте им нужно мониторить соблюдение водителем санитарных норм, качество обслуживания и способы оплаты;
  • служебные автомобили использовать только по работе;
  • департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии организовать транспорт для выездных заседаний.

Руководители ведомственных и территориальных отделов мэрии, муниципальных предприятий и учреждений до 25-го числа каждого месяца должны предоставлять отчет о проделанной работе, пишет издание.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2099969-chinovnikam-zapretili-po-vtornikam-i-chetvergam-ezdit-na-lichnom-avto-v-bishkeke/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.