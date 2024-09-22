"Хезболла" запустила более 100 ракет по Израилю, ЦАХАЛ нанес новые удары по Ливану

Ночью «Хезболла» атаковала север Израиля из Ливана десятками ракет. Сирены воздушной тревоги звучали всю ночь. По данным израильской армии (ЦАХАЛ), большинство из выпущенных 105 ракет были перехвачены, но некоторые дома получили повреждения.

«Хезболла» заявила, что удар наносился по промышленным и военным объектам в качестве акта возмездия после серии взрывов пейджеров и раций членов группировки на этой неделе.

Израиль также продолжил атаковать цели в Ливане после пятничного авиаудара по Бейруту, в результате которого, по утверждению Армии обороны Израиля, были убиты 16 старших командиров «Хезболлы». Ливан заявил, что погибло 45 человек.

В субботу десятки израильских военных самолетов наносили удары по Южному Ливану. Пресс-секретарь израильской армии Даниэль Хагари говорил, что там были замечены приготовления «Хезболлы» к обстрелам Израиля.

Перед этим ЦАХАЛ утверждал, что его военным удалось уничтожить более 1000 ракет «Хезболлы» при ударе по примерно 180 местам предполагаемых запусков.

Утром в воскресенье ЦАХАЛ сообщил об ужесточении ограничений для жителей на севере Израиля и в некоторых районах Голанских высот. В частности, людям запретили собираться на открытых пространствах числом более 10. Посещать работу и учебу можно только в том случае, если там есть специально оборудованные убежища. Эти ограничения распространяются в том числе на третий по величине город Израиля Хайфу.

На этой неделе в Ливане тысячи людей были ранены и 39 человек погибли в результате дистанционных взрывов пейджеров и раций, которыми пользовались члены «Хезболлы», чтобы не иметь дел с мобильными телефонами.

Лидер «Хезболлы» Хассан Насралла обвинил в этом Израиль и пообещал «справедливое наказание», добавив, что нападения на Израиль будут продолжаться до тех пор, пока не прекратится военная операция в Газе.

Официально Израиль не брал на себя ответственность за взрывы устройств связи «Хезболлы». По данным СМИ, заминированные пейджеры и рации «Хезболла» закупила у компании, которая на самом деле была прикрытием для израильской разведки.