Новый состав правительства объявили во Франции

Во Франции объявили состав нового правительства, сформированный премьер-министром Мишелем Барнье. Такое поручение после назначения давал ему президент Макрон, передает NUR.KZ со ссылкой на BBC.

В начале сентября Русская служба Би-би-си писала, что президент Франции Эммануэль Макрон назначил премьер-министром правоцентристского политика Мишеля Барнье и поручил ему сформировать правительство.

Отмечается, что долгожданный новый состав "знаменует собой решительный сдвиг вправо, несмотря на то, что левый альянс получил большинство мест в парламенте".

Так, министром внутренних дел стал Бруно Ритейо - один из ключевых членов консервативной партии "Республиканцы", которая была основана экс-президентом Николя Саркози.

Всего 10 выходцев из этой партии получили должности в кабинете министров.

На посту министра обороны остался близкий соратник Макрона Себастьен Лекорню, а Жан-Ноэль Барро получил должность министра иностранных дел.

При этом лишь один политик от партии "левых" получил пост в правительстве - Дидье Миго назначили министром юстиции. Главой Минфина стал Антуан Арман.

Напомним, в июне президент Франции объявил досрочные выборы.