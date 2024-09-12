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Новости русской службы Би-би-си

ООН заявляет о гибели шести сотрудников в результате израильского удара в Газе

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Сектор Газа
Сектор Газа. Фото: Doaa Albaz / Anadolu via Getty Images

Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам (БАПОР) заявило, что жертвами израильского удара, который был нанесен в среду по одной из его школ в центральной части сектора Газа, стали шесть его сотрудников.

«Среди убитых — менеджер приюта БАПОР и другие члены команды, оказывающие помощь перемещенным лицам», — говорится в сообщении.

По данным агентства, это «самое большое число жертв среди персонала в рамках одного инцидента» с начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС и пятый удар по школе, которая используется в качестве убежища, за последние 11 месяцев.

Ранее местные медики и представители подконтрольного ХАМАС Управления гражданской обороны Газы заявили, что в результате удара по школе «Аль-Джауни» в лагере беженцев «Нусейрат», который используют в качестве убежища тысячи перемещенных палестинцев, погибли 14 человек.

Израильские военные заявили, что нанесли точный удар по боевикам, которые находились на территории школы и оттуда планировали нападения, добавив, что приняли меры для защиты гражданского населения.

«Были приняты многочисленные меры по снижению риска причинения вреда гражданскому населению, включая использование высокоточных боеприпасов, воздушное наблюдение и дополнительные разведывательные данные», — говорится в сообщении Армии обороны Израиля.

«Это еще один пример того, как террористическая организация ХАМАС систематически использует гражданскую инфраструктуру в нарушение международного права», — добавили в ЦАХАЛ.

Официальный представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил журналистам, что организация осуждает «все авиаудары, направленные на гражданское население, а также на объекты ООН».

На кадрах с места событий видно, как десятки людей осматривают сильно поврежденный первый этаж школы «Аль-Джауни», а также остатки прилегающего строения, которое, судя по всему, было разрушено.

На других записях видно, как машины скорой помощи доставляют раненых мужчин, женщин и детей, предположительно пострадавших в результате удара, в больницу «Аль-Акса» в городе Дейр-эль-Балах.

Источник в больнице «Аль-Авда» в лагере «Нусейрат» сообщил агентству AFP, что девять человек, погибших в результате удара, были доставлены туда, а еще шесть — в больницу «Аль-Акса».

За несколько часов до удара БАПОР сообщило в отчете, что с начала войны в секторе Газа погибли 214 его сотрудников, а также по меньшей мере 563 перемещенных лица, которые укрывались в школах и других объектах ООН.

Израильские власти ранее обвиняли сотрудников БАПОР в причастности к нападению ХАМАС 7 октября прошлого года, когда было убито более 1200 израильтян и более 250 захвачено в плен.

Агентство отвергало обвинения, но в августе сообщило, что уволило девять сотрудников в Газе, обнаружив доказательства их причастности к нападению.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2160364-oon-zayavlyaet-o-gibeli-shesti-sotrudnikov-v-rezultate-izrailskogo-udara-v-gaze/

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