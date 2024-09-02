Израиль: десятки тысяч протестуют после гибели заложников, в понедельник объявлена всеобщая забастовка

Десятки тысяч израильтян приняли участие в демонстрациях с требованием освободить заложников, захваченных группировкой ХАМАС во время нападения на Израиль в октябре прошлого года. Тем временем израильская федерация профсоюзов Гистадрут объявила о проведении в стране всеобщей забастовки в понедельник. Акции протеста проходят вскоре после того, как израильские военные обнаружили в секторе Газа тела шестерых заложников.

Демонстранты с израильскими флагами пришли в центр крупнейших городов страны, в том числе Тель-Авива и Иерусалима.

Они обвиняют премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в том, что его правительство делает недостаточно для заключения сделки с ХАМАС об освобождении заложников.

Председатель профсоюза Арнон Бар-Давид заявил, что соглашение об освобождении заложников «важнее всего остального».

«Евреев убивают в туннелях Газы. Это невозможно осознать и нужно остановить», — заявил он на пресс-конференции в Тель-Авиве после встречи с Форумом заложников и пропавших без вести (организация объединяет родственников израильтян, захваченных в плен после нападения ХАМАС на Израиль в октябре прошлого года).

Забастовка начнется в 6 утра и продлится в течение всего дня. С 8 утра будет закрыт международный аэропорт «Бен-Гурион».

Бар-Давид заявил, что решения о дальнейших действиях будут приняты позже.

«Вместо сделки [об освобождении заложников] мы получаем мешки с трупами», — добавил он.

Гистадрут начитывает около 800 тысяч членов.

Демонстрации были в основном мирными, однако в Тель-Авиве участники акции протеста прорвались через полицейские заграждения и заблокировали одну из основных магистралей. Некоторые из демонстрантов разожгли костры.

В Иерусалиме большое число противников Нетаньяху собралось около его офиса.

Один из участников акции протеста сказал Би-би-си, что в ней принимает участие намного больше людей, чем в предыдущих подобных выступлениях. «Сегодня все совсем по-другому. Другой масштаб по сравнению со всем, что было», — говорит этот человек.

«После того, как мы услышали о шести [погибших] заложниках, мы больше не могли молчать. Это очень важно. У нас больше нет выбора», — сказал нашему корреспонденту Йотам Пиир, еще один участник демонстрации, 21-летний брат которого был убит во время нападения 7 октября.

Гибель заложников

Акции протеста и забастовка проходят вскоре после того, как израильские военные обнаружили тела шести заложников в секторе Газа.

В заявлении Армии обороны Израиля говорится, что тела погибших были обнаружены в субботу в подземном туннеле в районе Рафаха на юге анклава.

Пресс-секретарь ЦАХАЛ Даниэль Хагари сказал, что, по предварительной оценке, они были «жестоко убиты террористами ХАМАС незадолго до того, как мы сумели до них добраться».

Форум семей заложников заявил, что все шестеро израильтян были «убиты в последние несколько дней, пережив почти 11 месяцев издевательств, пыток и голода в плену ХАМАС».

«Задержка с подписанием сделки привела к их гибели и гибели многих других заложников», — говорится в нем.

На премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху оказывается все большее давление с целью достижения соглашения о возвращении оставшихся заложников.

Нетаньяху заявил, что намерен заключить соглашение, но «тот, кто убивает заложников, не хочет сделки».

Неясно, сколько заложников осталось в Газе. В ходе беспрецедентного нападения на Израиль 7 октября прошлого года боевики ХАМАС похитили более 250 человек и убили 1200 человек на израильской территории.

Израиль в ответ начал масштабную операцию в секторе Газа и пообещал уничтожить ХАМАС. По данным подконтрольного боевикам Минздрава Газы, с 7 октября там было убито более 40 тысяч человек.