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МИД Афганистана сообщил об исключении "Талибана" из списка запрещенных организаций в Кыргызстане

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Новый флаг Кыргызстана на фоне города
Флаг Кыргызстана. Иллюстративное фото: Vyacheslav Oseledko / AFP / Getty Images

МИД Афганистана опубликовал сообщение, в котором заявил об исключении "Талибана" из списка запрещенных организаций на территории Кыргызстана.

"Министерство иностранных дел Исламского Эмирата Афганистан высоко оценивает и приветствует решение Республики Кыргызстан исключить название движения "Талибан", ранее ассоциировавшегося с Исламским Эмиратом Афганистан, из списка запрещенных группировок", - говорится на официальном сайте.

По мнению внешнеполитического ведомства, подобные шаги устраняют барьеры для укрепления двусторонних отношений между Афганистаном и другими странами.

Отметим, что на официальном сайте Генеральной прокуратуры Кыргызстана в реестре запрещенных организаций действительно нет "Талибана".

Однако данная организация на момент написания статьи присутствует в списке организаций, деятельность которых запрещена на территории КР, на официальном сайте Государственной комиссии по делам религии КР.

Напомним, в конце прошлого года стало известно о том, что Казахстан исключает "Талибан" из списка запрещенных организаций.

В МИД РК тогда пояснили, что Казахстан регулярно проводит ревизию национального списка запрещенных в РК террористических организаций в целях его актуализации.

В рамках указанного процесса было принято решение об исключении из него "Движения Талибан" в соответствии с практикой ООН. Так, согласно резолюциям Совета Безопасности ООН, которые обязательны к исполнению, "Движение Талибан" не входит в списки организаций, признанных Советом Безопасности ООН в качестве террористических, пояснили в ведомстве.

В феврале этого года Касым-Жомарт Токаев выступил перед членами Консультативного Совета Катара, где, в частности, высказался об исключении Казахстаном "Талибана" из списка террористических организаций.

Президент тогда отметил, что устойчивое развитие многогранного партнерства с Катаром напрямую зависит от безопасности и стабильности в регионе, в том числе в Афганистане. Общей целью Токаев называл предотвращение гуманитарной и экономической деградации в этой стране.

В июне Касым-Жомарт Токаев на встрече со спикерами палат парламентов стран ОДКБ высказался о ситуации в Афганистане и сотрудничестве с этой страной.

"Казахстан вывел режим талибов из террористического списка, исходя при этом из соображения важности развития торгово-экономического сотрудничества с современным Афганистаном и понимания того, что данный режим является долгосрочным фактором", – сказал он.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2158059-mid-afganistana-soobshchil-ob-isklyuchenii-talibana-iz-spiska-zapreshchennyh-organizaciy-v-kyrgyzstane/

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