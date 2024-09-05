Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отправлен в отставку. На его место назначен Андрей Сибига

Верховная рада Украины приняла отставку министра иностранных дел Дмитрия Кулебы. За это решение проголосовали 240 депутатов из 330. Вместо него главой МИД назначен Андрей Сибига, ранее работавший первым заместителем главы ведомства.

Кулеба написал заявление об отставке накануне, 4 сентября. Его прошение опубликовал в соцсетях спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.

Заявление, опубликованное Стефанчуком. Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Определиться с отставкой министра депутаты должны были еще в среду. Однако Верховная рада закрыла заседание, так и не поставив этот вопрос на голосование.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский, объясняя перестановки в правительстве, заявил, что перемены затронут и МИД. "Нам сегодня нужна новая энергия, и эти шаги связаны с усилением нашей страны на разных направлениях. Международная политика, дипломатия не будут исключением", — сказал Зеленский.

Кулеба возглавлял МИД Украины с марта 2020 года.

Перед голосованием в Верховной раде министру позвонил госсекретарь США Энтони Блинкен и поблагодарил за совместную работу.

"Сегодня я говорил с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, чтобы поблагодарить его за принципиальное руководство внешней политикой Украины. Соединенные Штаты будут продолжать нашу неизменную поддержку Украины перед лицом жестокой агрессии России", — написал Блинкен в соцсети Х.

Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен. Фото: Mandel Ngan / AFP / Getty Images

Новым министром иностранных дел стал Андрей Сибига, первый заместитель Дмитрия Кулебы. Его кандидатуру в четверг внес на рассмотрение Верховной рады президент Владимир Зеленский, а затем парламентарии проголосовали за назначение Сибиги.

Сибига — кадровый дипломат. Он работал на различных должностях в МИД, с 2016-го по 2021 год был послом Украины в Турции, а затем занял пост заместителя руководителя офиса президента, где курировал вопросы внешней политики. В МИД он вернулся в июле этого года.

Дальнейшая судьба Кулебы пока неизвестна. Источники издания "РБК-Украина" сообщали, что ему могут предложить пост в Брюсселе, в представительствах ЕС или НАТО — или же должность посла в Бельгии и Люксембурге.

Кого еще назначили?

Помимо главы МИД, со своих постов ушли вице-премьеры Ирина Верещук и Ольга Стефанишина, министр юстиции Денис Малюська, министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин и министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец.

В четверг, помимо замены главы МИД Дмитрия Кулебы на Андрея Сибигу, депутаты Рады поддержали следующие назначения:

Главой Минюста назначена Ольга Стефанишина, сохранившая пост вице-премьера по вопросам евроинтеграции.

Министром по вопросам стратегических отраслей промышленности стал Герман Сметанин, бывший директор "Укроборонпрома".

Его предшественник Александр Камышин, как пишут украинские СМИ, перейдет на работу в Офис президента.

Министром по делам ветеранов назначена Наталья Калмыкова. Ранее она занимала пост замминистра обороны по социальному развитию.

Министерство защиты окружающей среды возглавила Светлана Гринчук, ранее работавшая в том же ведомстве на посту замминистра.

Вице-премьером по восстановлению и министром развития общин и территорий Украины стал Алексей Кулеба, бывший замглавы Офиса президента.

Министерство культуры возглавил Николай Точицкий, еще один замруководителя Офиса президента. В прошлом он был постоянным представителем Украины при Совете Европы и послом в Бельгии и Люксембурге.

Министром спорта назначен Матвей Бедный, исполнявший обязанности главы ведомства.

Министерство аграрной политики возглавил Виталий Коваль, до этого руководивший Фондом госимущества.