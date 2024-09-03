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В Кыргызстане изменили правила пребывания казахстанцев

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Табличка с названием страны рядом с микрофоном
Табличка с названием Кыргызской Республики. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

5 сентября в Кыргызстане начнут действовать новые правила пребывания иностранцев, в том числе и для казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на Минцифры страны.

На сайте Министерства цифрового развития Республики Кыргызстан опубликовали информацию о том, что с 5 сентября вступает в силу постановление "О вопросах пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Кыргызской Республики" от 31 июля 2024 года.

Изменения внесены в порядок регистрации в отношении граждан стран с безвизовым режимом пребывания, а именно для жителей Казахстана, России, Таджикистана, Армении, Беларуси, Грузии, Азербайджана и Молдовы.

Речь идет о пребывании граждан на срок свыше 60 календарных дней с частными целями, не связанными с работой, учебой, предпринимательской деятельностью и регистрация которых будет осуществляться на основании документа, дающего право на нахождение в Кыргызской Республике в зависимости от цели пребывания.

Что изменилось?

Раньше регистрация граждан производилась на срок 6 месяцев, с правом дальнейшего продления в зависимости от цели пребывания. Теперь регистрация/продление регистрации граждан стран с безвизовым режимом пребывания, находящихся страны в течении долгого времени в частных целях, будет осуществляется только на основании одного из следующих документов, дающих право на нахождение в Кыргызстане (за исключением иностранных граждан которые прибыли на короткий срок пребывания):

  • вида на жительство;
  • удостоверение лица без гражданства;
  • удостоверения "Кайрылман";
  • удостоверения "Мекен-карт".

Таким образом граждане государств-членов ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Россия) без оформления документов могут находиться суммарно до 90 дней в течение каждого 180-дневного периода с момента въезда в страну.

"По истечении 60 или 90 дней пребывания на территории Кыргызской Республики граждане, не осуществившие регистрацию, будут обязаны выехать за пределы Кыргызской Республики и смогут въехать повторно через 60 или 90 календарных дней соответственно.

Вместе с тем, вышеуказанным постановлением для граждан, пребывающих на территории Кыргызской Республики в частных целях предусмотрено оформление и выдача временного вида на жительство, которое выдается в течении 15 рабочих дней со сроком действия на 1 год с последующим ежегодным продлением, но не свыше 5 лет", - сказано в постановлении.

По вопросу оформления временного вида на жительство необходимо обратиться в любое территориальное подразделение Департамента регистрации населения при Министерстве цифрового развития Кыргызской Республики или ЦОН.

При этом, граждане Казахстана, России, Беларуси и Армении освобождаются от обязательной регистрации на определенный срок на 30 дней.

Напомним, в 2023 году правительство Казахстана внесло правки в правила въезда и пребывания иммигрантов в стране, которые ограничат срок нахождения иностранцев в РК.

Позже в Комитете миграционной службы МВД РК прокомментировали нововведения в правила пребывания иностранцев на территории нашей страны.

Иностранцы, которым для въезда в Казахстан не требуется виза, смогут находиться в стране 30 дней. Но в течение 180 дней (шесть месяцев) общий срок их пребывания не должен превышать 90 дней.

При этом, правительство РК намеревалось продлить максимальный срок пребывания кыргызстанцев в Казахстане до трех месяцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2156736-v-kyrgyzstane-izmenili-pravila-prebyvaniya-kazahstancev/

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