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30 лет независимости Казахстана

Граждане Кыргызстана смогут находиться в Казахстане до 90 дней

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Люди с сумками в аэропорту
Аэропорт. Иллюстративное фото: pixabay.com

Правительство РК намерено продлить максимальный срок пребывания кыргызстанцев в Казахстане до трех месяцев. Соответствующий проект постановления опубликовали на сайте "Открытые НПА".

Согласно проекту, граждане Кыргызстана смогут находиться в Казахстане до 90 дней после пересечения государственной границы. Сейчас же этот срок ограничен 30 днями.

В пояснительной записке говорится, что изменение вносят для укрепления отношений между нашими странами.

Согласно документу, данные правила будут действовать до 1 сентября 2024 года.

Отметим, что в январе изменились правила въезда и пребывания иностранцев, в том числе из стран ЕАЭС, в Казахстан.

Согласно изменениям, иностранцы, которым для въезда в Казахстан не требуется виза, смогут находиться в стране 30 дней. Но в течение 180 дней (шесть месяцев) общий срок их пребывания не должен превышать 90 дней. В свою очередь граждане ЕАЭС, прибывшие в Казахстан, смогут пребывать аналогично не более 90 дней в течение 180 дней.

Данные правила вступили в силу с 27 января.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031290-grazhdane-kyrgyzstana-smogut-nahoditsya-v-kazahstane-do-90-dney/

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