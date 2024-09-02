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Bloomberg: Турция подала заявку на вступление в БРИКС

Опубликовано:

Флаг Турции
Флаг Турции. Иллюстративное фото: pixabay.com

Турция официально подала заявку на вступление в группу стран БРИКС. Вопрос по принятию страны в организацию может быть решен уже в октябре, передает NUR.KZ со ссылкой на Bloomberg.

Как сообщает агентство со ссылкой на источники, таким шагом Турция стремится укрепить свое глобальное влияние и наладить новые связи за пределами своих традиционных западных союзников.

Возможность вступления Турции в БРИКС может быть обсуждена на саммите в Казани 22-24 октября этого года, сообщает агентство.

Напомним, в августе стало известно, что Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС.

В начале года в состав БРИКС вошли пять новых стран-членов - Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Россия же заняла позицию председателя объединения.

Перед этим Аргентина отказалась от своего запланированного вступления в объединение.

На официальном сайте ЕЭК говорится, что БРИКС - неформальное межгосударственное объединение Бразилии, РФ, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики.

Организация была основана в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума (ПЭФ) с участием министров экономики вышеуказанных стран (кроме ЮАР). Инициатором создания объединения выступила российская сторона.

В основе работы БРИКС лежат планы действий, принимаемые на ежегодных саммитах с 2010 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2156202-bloomberg-turciya-podala-zayavku-na-vstuplenie-v-briks/

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