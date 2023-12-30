Аргентина отказывается от планов вступления в БРИКС

Новый президент Аргентины Хавьер Милей отказался от запланированного вступления страны в расширяющийся клуб стран БРИКС. В письме лидерам Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки Милей сообщил, что решения, принятые предыдущим правительством, были пересмотрены.

БРИКС часто рассматривается как противовес сообществу стран, возглавляемому Западом.

Аргентина была в числе новой группы из шести стран, готовых присоединиться к блоку в следующем месяце.

Ее собирались принять в клуб БРИКС 1 января вместе с Египтом, Ираном, Эфиопией, Саудовской Аравией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

Решение этого не делать было принято вслед за тем, как Милей, правый популист-аутсайдер, одержал неожиданную победу на выборах в ноябре, пообещав коренным образом перестроить проблемную экономику этой южноамериканской страны.

Он сменил перониста левого толка Альберто Фернандеса, взгляды которого больше соответствовали взглядам лидеров нынешних членов БРИКС.

В своем письме Милей отметил, что внешняя политика его правительства «во многом отличается от политики предыдущего правительства».

В то же время он добавил, что хотя не считает целесообразным для Аргентины становиться полноправным членом БРИКС, он по-прежнему привержен укреплению двусторонних связей, особенно с целью увеличения торговых и инвестиционных потоков.

Хотя альянс БРИКС часто преподносится как поборник более многополярного мира, экономически в нем доминирует Китай, на долю которого приходится более 70% совокупного ВВП блока.

Заявка Аргентины на членство во время президенства Фернандеса получила поддержку Пекина, однако Милей подверг резкой критике Китай.

В ходе предвыборной кампании он назвал китайское правительство убийцами и заявил, что не будет работать с коммунистами.

Меняющаяся позиция Аргентины подчеркивает уязвимость ее экономического и политического положения, поскольку она изо всех сил пытается исправить десятилетия неумелого управления.

Страна борется с растущей инфляцией: за последний год цены выросли примерно на 150%. Финансовые резервы Аргентины находятся на низком уровне, государственный долг — значительный, при этом 40% населения живет за чертой бедности.

Администрация Милея уже девальвировала валюту страны более чем на 50% — его планы экономической шоковой терапии воплощаются в жизнь.