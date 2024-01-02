Еще пять стран вошли в состав БРИКС

С 1 января в состав БРИКС вошли пять новых стран-членов – Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Россия же заняла позицию председателя объединения, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт Кремля.

"1 января Россия приняла эстафету председательства в БРИКС – объединении, которое, согласно одобренному в августе прошлого года решению XV саммита БРИКС, теперь включает 10 государств.

К БРИКС присоединились в качестве новых полноправных членов Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия", – говорится в сообщении на официальном сайте президента РФ.

Согласно справочнику Кремля, БРИКС (англ. BRICS) – международное объединение пяти стран: Бразилии, России, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики (Brazil, Russia, India, China, South Africa). Последняя присоединилась к объединению в 2010 году.

Несколько дней назад новый президент Аргентины Хавьер Милей отказался от запланированного вступления страны в объединение.