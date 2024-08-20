Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС
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Официальный представитель МИД Азербайджана сообщил, что страна официально подала заявку на вступление в БРИКС, передает NUR.KZ со ссылкой на информационное агентство Report.
Пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде сообщил, что Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС.
На официальном сайте ЕЭК говорится, что БРИКС - неформальное межгосударственное объединение Бразилии, РФ, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики.
Организация была основана в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума (ПЭФ) с участием министров экономики вышеуказанных стран (кроме ЮАР). Инициатором создания объединения выступила российская сторона.
В основе работы БРИКС лежат планы действий, принимаемые на ежегодных саммитах с 2010 года.
Напомним, что с начала этого года в состав БРИКС вошли пять новых стран-членов - Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Россия же заняла позицию председателя объединения.
Перед этим Аргентина отказалась от своего запланированного вступления в объединение.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2151238-azerbaydzhan-oficialno-podal-zayavku-na-vstuplenie-v-briks/