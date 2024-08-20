Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС

Опубликовано:

Флаг Азербайджана
Флаг Азербайджана. Иллюстративное фото : NatanaelGinting/Getyy Images

Официальный представитель МИД Азербайджана сообщил, что страна официально подала заявку на вступление в БРИКС, передает NUR.KZ со ссылкой на информационное агентство Report.

Пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде сообщил, что Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС.

На официальном сайте ЕЭК говорится, что БРИКС - неформальное межгосударственное объединение Бразилии, РФ, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики.

Организация была основана в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума (ПЭФ) с участием министров экономики вышеуказанных стран (кроме ЮАР). Инициатором создания объединения выступила российская сторона.

В основе работы БРИКС лежат планы действий, принимаемые на ежегодных саммитах с 2010 года.

Напомним, что с начала этого года в состав БРИКС вошли пять новых стран-членов - Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Россия же заняла позицию председателя объединения.

Перед этим Аргентина отказалась от своего запланированного вступления в объединение.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2151238-azerbaydzhan-oficialno-podal-zayavku-na-vstuplenie-v-briks/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie