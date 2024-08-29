Почему Израиль проводит рейды на Западном берегу?

По меньшей мере девять палестинцев были убиты на оккупированном Западном берегу в результате рейдов израильских вооруженных сил. Израиль направил войска в четыре города в рамках так называемой «контртеррористической операции».

Считается, что это самая крупная израильская операция на Западном берегу за последние 20 лет.

Параллельно с операцией ЦАХАЛ на Западном берегу продолжаются военные действия в секторе Газа, начавшиеся после беспрецедентного нападения боевиков ХАМАС на юг Израиля 7 октября прошлого года.

На прошлой неделе ООН сообщила, что в результате израильских авиаударов на Западном берегу с 7 октября были убиты 128 палестинцев, включая 26 детей. Всего за тот же период на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, было убито 607 палестинцев, в том числе 11 — израильскими поселенцами.

По израильским данным, по меньшей мере 19 израильтян, включая солдат, были убиты в результате нападений палестинцев или во время армейских операций на Западном берегу.

Где находится Западный берег и кто его контролирует?

Западный берег реки Иордан расположен к западу от Иерусалима. По данным Палестинского центрального статистического бюро, на этой территории проживает около 3,2 миллиона человек, большинство из них — палестинцы. Однако на этой территории также находятся израильские поселения, которые международное право считает незаконными.

В 1947 году основатели современного Израиля договорились, что большая часть Западного берега должна стать частью будущего палестинского государства. Однако Израиль отказался от этого плана после нападения арабских стран. После перемирия Иордания оккупировала эту территорию в 1950 году. В ходе Шестидневной войны 1967 года израильские войска отняли у нее эту территорию и оккупировали ее.

В 1970-1980-х годах Израиль создал там поселения, что вызвало недовольство арабского населения и протест международного сообщества. Палестинцы устраивали восстания на Западном берегу в 1987-1993 и в 2000–2005 годах.

В 1988 году Иордания отказалась от своих притязаний на Западный берег. После подписания соглашений в Осло в 1993 году Палестинская администрация управляет частью территории, а остальная часть находится под прямым управлением Израиля.

И Израиль, и палестинцы заявляют о своих правах на эту территорию, но после десятилетий переговоров между сторонами ее окончательный статус до сих пор не определен.

Где Израиль проводил свои рейды и почему он считает их необходимыми?

Израильские войска одновременно совершили рейды по меньшей мере в четырех палестинских городах в оккупированной зоне Западного берега: Дженин, Тулькарм, Наблус и Тубас, а также в близлежащих лагерях беженцев.

Палестинские СМИ сообщают, что основные дороги в Дженин были перекрыты, а в городском лагере беженцев произошли вооруженные столкновения. Представитель израильской армии заявил, что в город вошли «крупные силы».

Палестинские источники сообщают, что на рассвете израильские войска вошли в больницу в Дженине и перекрыли доступ к двум больницам в Тулькарме. Как сообщается, целью рейдов в Наблусе стали два лагеря беженцев.

По сообщениям, в лагере Аль-Фараа близ Тубаса люди получили ранения в результате удара израильского беспилотника, а израильские войска вошли в медицинское учреждение Красного Полумесяца. Израильские власти утверждают, что были убиты девять палестинцев, являвшихся «вооруженными террористами». Израильские войска, по сообщениям, окружили лагерь «Нур Шамс» в Тулькарме, где, по словам одного из местных жителей, произошло несколько столкновений.

По словам другого жителя, военные перекрыли дороги из лагеря, проверяя удостоверения личности у всех выезжающих. Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что Армия обороны Израиля «с прошлой ночи действует с полной силой в лагерях беженцев в Дженине и Тулькарме, чтобы ликвидировать созданную там инфраструктуру иранско-исламского террора».

Пресс-секретарь ЦАХАЛ подполковник Надав Шошани заявил, что войска в Дженине и Тулькарме проводят «контртеррористические операции, основываясь на данных разведки», чтобы предотвратить нападения на гражданское население. С момента нападения ХАМАС на юг Израиля 7 октября Израиль проводит рейды на Западном берегу практически ежедневно.

Израильские военные также сообщили, что одним из пяти боевиков, убитых в мечети Тулькарма, был Мухамад Джаббер, известный как Абу Шуджаа, глава сети боевиков в лагере беженцев «Нур Шамс» рядом с городом.

Как на эти рейды отреагировали палестинцы?

Палестинское Министерство здравоохранения на Западном берегу призвало международное сообщество помочь защитить больницы в Дженине, Тулькарме и Тубасе. В частности, министерство обратилось за помощью к «международному сообществу и Красному Кресту», обвинив израильских военных в блокировании доступа к машинам скорой помощи, что «является вопиющим нарушением» гуманитарного права.

В сообщении говорится, что израильская армия перекрыла дороги, ведущие к больнице Ибн Сина, окружила больницу Халиль Сулейман и штаб-квартиры обществ Красного Полумесяца и Друзей пациентов.

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас прервал поездку в Саудовскую Аравию, чтобы проконтролировать ситуацию на Западном берегу, сообщают палестинские СМИ.

На фоне усиления израильских военных операций на оккупированном Западном берегу и в секторе Газа глава внешнеполитического бюро ХАМАС Халед Машааль призвал к атакам смертников, которые он назвал «мученическими операциями», и эскалации «сопротивления» против Израиля.

В заявлениях для прессы, сделанных им во время визита в Стамбул 28 августа и опубликованных на официальном сайте ХАМАС 29 августа, Машааль призвал к «развязыванию всех форм сопротивления, вплоть до операций мученичества... потому что ситуация требует только открытого конфликта».

Какова реакция международного сообщества?

Управление ООН по правам человека осудило все более широкие военные действия израильских сил безопасности на оккупированном Западном берегу.

Управление заявило, что недавняя операция израильских военных на Западном берегу проводится «в нарушение международного права и чревата дальнейшим обострением и без того взрывоопасной ситуации».

«Столкновения между ЦАХАЛ и вооруженными палестинцами на Западном берегу не могут считаться вооруженным конфликтом согласно международному гуманитарному праву», — говорится в заявлении.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к немедленному прекращению израильской операции на Западном берегу.

Глава дипломатического ведомства ЕС Жозеп Боррель обвинил некоторых министров израильского правительства в том, что они выступают с призывами к ненависти к палестинцам и предлагают идеи, противоречащие международному праву.

Выступая перед встречей с министрами иностранных дел стран ЕС, Боррель сказал, что проконсультируется с ними о том, следует ли вводить санкции против министров израильского правительства.

Накануне встречи Бельгия призвала ввести санкции против ультраправых министров израильского кабинета Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича.

Как развивались события в лагерях беженцев на Западном берегу?

На Западном берегу находится несколько лагерей беженцев, в которых проживают десятки тысяч палестинцев, чьи семьи были вынуждены покинуть свои дома на территории современного Израиля. В этих лагерях высок уровень бедности и безработицы, особенно среди молодежи.

По словам дипломатического корреспондента Би-би-си Пола Адамса, лагеря, в частности, лагерь в Дженине, стали базами для многих новых групп палестинских боевиков, и недавняя операция была попыткой подавить их.

Израиль считает, что Иран помогает создавать новые вооруженные группы на Западном берегу, предоставляя им финансирование и оружие, чтобы заставить Израиль распылять свои силы на несколько фронтов, говорит он.