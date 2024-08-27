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Израиль и "Хезболла" подрались, но удержались от большой войны. Приблизит ли это перемирие в Газе?

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"Хезболла" и Израиль обменялись огнем
"Хезболла" и Израиль обменялись огнем. Фото: Mostafa Alkharouf/Anadolu via Getty Images

Обменявшись массированными ударами в воскресенье, и Израиль, и «Хезболла» отчитались об успешном завершении своих операций. Призрак большой войны между сторонами пока отошел на второй план. Теперь очередь за дипломатией: очередной раунд переговоров о перемирии и освобождении заложников стартует на этой неделе.

Воскресной атаки «Хезболлы» мир ждал почти месяц. Сразу после убийства командира «Хезболлы» Фуада Шукра 31 июля радикальная группировка пообещала отомстить и сурово наказать Израиль.

Политики, дипломаты и эксперты гадали, каким может быть ответ «Хезболлы» и готово ли будет ливанское движение вступить в войну против Израиля.

Высказывались опасения, что группировка может действовать не одна, а в смычке с другими связанными с Ираном группами — в Йемене, Ираке, а также и с самим Ираном. Исламская республика тоже обещала отомстить Израилю за смерть политического лидера ХАМАС Исмаила Хании, убитого в конце июля в Тегеране.

В итоге первым решил бить Израиль. ЦАХАЛ около 5 утра в воскресенье ударил по объектам движения в Ливане, обвинив его в подготовке удара по территории Израиля. Минут через 40 «Хезболла» обстреляла север Израиля. Было выпущено более 200 ракет и дронов. Лидер группировки Хасан Насралла назвал воскресную атаку предварительным ответом на убийство Шукра и сказал, что первая фаза акта возмездия Израилю завершена.

В Израиле власти также заявили об успешной превентивной операции, сказали, что ущерб от действий «Хезболлы» был минимальным, и предупредили, что это не конец истории.

Воскресный обмен ударами показал: ни одна из сторон не хочет большой региональной войны — по крайней мере, на этом этапе.

«После 25 дней обещаний разрушительной мести за убийство Фуада Шукра ответ Хезболлы оказался, мягко говоря, ограниченным», — комментирует эксперт вашингтонского Института Ближнего Востока Фирас Максад.

Последний раз «Хезболла» воевала с Израилем в 2006 году. После 34 дней боевых действий погибли более 160 израильтян и более 1200 ливанцев. Конфликт закончился принятием резолюции Совета Безопасности ООН, при этом обе стороны заявили о своей победе.

С тех пор между ливанской группировкой и Израилем действовало негласное статус-кво, когда конфликт не переходит за пределы пограничных стычек и обстрелов, какими бы масштабными они ни были.

За время войны в Газе, начавшейся после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября, столкновения на границе усилились, но стороны до последнего стремились сохранить стабильное равновесие, основанное на взаимном сдерживании.

И сейчас, несмотря на явное обострение, ситуация на границе остается контролируемой.

Война не в интересах «Хезболлы». Ливан находится в тяжелейшем кризисе, еще одну войну страна не потянет, а в ухудшении условий жизни ливанцы будут винить группировку, которую и так называют фактическим правителем Ливана.

Воевать на два фронта не хотелось бы и Израилю, который предпочел бы сначала завершить войну в Газе.

«„Хезболла“ по-прежнему хочет играть второстепенную роль в конфликте Израиля и ХАМАС, помогая ХАМАС, но не становясь главным игроком в войне», — говорит Фирас Максад.

Эскалация может быть частью политического торга, размышляет эксперт. И Иран, и «Хезболла» пытаются надавить на участников переговоров о перемирии в Газе, чтобы помочь ХАМАС.

Переговоры: возможен ли прорыв?

США, Катар и Египет пытаются заставить Израиль и ХАМАС договориться о перемирии и освобождении израильских заложников, захваченных в ходе нападения ХАМАС 7 октября прошлого года. Два раунда переговоров — в Дохе и Каире — завершились без прорывов.

И Израиль, и палестинская сторона сразу давали понять, что достичь соглашения будет нелегко. Американская администрация пока сохраняет оптимизм, но в успех переговоров верят немногие.

Многие месяцы Израиль настаивал на том, что война может закончиться только с уничтожением ХАМАС как военной и политической силы, а ХАМАС утверждал, что примет только постоянное, но не временное перемирие.

Сохраняются разногласия по поводу продолжающегося военного присутствия Израиля в Газе, особенно вдоль границы с Египтом в Филадельфийском коридоре, свободы перемещения палестинцев внутри этой территории, а также числа и конкретных имен палестинских заключенных в израильских тюрьмах, которые должны быть освобождены в рамках обмена.

От успеха зависит очень многое — в том числе и сдержанность Ирана и его отказ от мести за убийство Исмаила Хании.

Иран грозил Израилю ответом на убийство в Тегеране политического лидера ХАМАС. За 25 дней исламская республика так и не сделала этого, а в последнее время косвенно намекала на то, что заключение сделки между Израилем и ХАМАС может предотвратить ответный удар.

«Хезболла» в своем воскресном заявлении дала понять, что перестанет обстреливать границу с Израилем в случае успеха на переговорах в Каире.

Иран и «Хезболла», судя по всему, более заинтересованы в том, чтобы помочь ХАМАС на переговорах, а не в развязывании войны, констатирует эксперт вашингтонского Института Ближнего Востока.

В понедельник в Тегеран приехал премьер-министр и глава МИД Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани. Визит Аль Тани подчеркивает закулисную роль Ирана, а посредники надеются на то, что Катару удастся убедить Иран надавить на ХАМАС.

Ситуация на Ближнем Востоке
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2153616-izrail-i-hezbolla-podralis-no-uderzhalis-ot-bolshoy-voyny-priblizit-li-eto-peremirie-v-gaze/

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