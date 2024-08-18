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Переговоры Израиля с ХАМАС: США и посредники выражают осторожный оптимизм, ХАМАС не ждет прорыва

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Боевики ХАМАС
Боевики ХАМАС. Фото: Chris McGrath/Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье направился в Израиль, чтобы добавить политический вес Вашингтона в продолжающийся переговорный процесс об освобождении заложников и прекращения огня в Газе. Американские чиновники выражают оптимизм, Израиль в основном отмалчивается, а представители ХАМАС энтузиазма не демонстрируют и заявляют, что не примут новых поправок от Израиля.

Блинкен направился в Израиль, чтобы добиться «заключения соглашения о прекращении огня и освобождения заложников и задержанных», говорится в сообщении Госдепартамента.

Это уже десятый визит главного дипломата США в регион с начала войны между Израилем и ХАМАС в октябре прошлого года. С израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху он должен встретиться в понедельник.

Несколько дней назад Соединенные Штаты выдвинули предложения, которые, по мнению США и посредников в лице Катара и Египта, позволят устранить разногласия между враждующими сторонами.

В основе переговорного процесса лежит соглашение, которое Байден изложил 31 мая, но приписал Израилю. Согласно ему, боевые действия будут заморожены на шесть недель заморозит боевые действия на первые шесть недель и приведет к освобождению заложников и заключенных.

Американские официальные лица с новым оптимизмом говорят о том, что сделка вышла на финишную прямую, но в то же время предупреждают, что еще многое предстоит согласовать.

Американские, катарские и египетские посредники заявили, что переговоры о прекращении огня в более чем 10-месячной войне продвигаются вперед, а президент США Джо Байден сказал, что «мы ближе, чем когда-либо».

«Мы воспользовались оставшимися пробелами и устранили их таким образом, что, по нашему мнению, это сделка, которая теперь готова к заключению, реализации и движению вперед», — заявил журналистам в пятницу высокопоставленный представитель администрации Байдена.

«Теперь все готово для достижения этого результата, спасения жизней, облегчения положения жителей Газы и снятия напряженности в регионе», — говорится в совместном заявлении Катара, Египта и США, опубликованном в пятницу.

Анонимный высокопоставленный американский чиновник в разговоре с Reuters назвал последние дипломатические усилия по прекращению конфликта самыми продуктивными за последние месяцы и сказал, что за последние 48 часов все участники пришли к консенсусу. «Мы добились значительного прогресса по ряду вопросов, над которыми мы работали», — сказал он.

Ожидается, что переговоры продолжатся в начале следующей недели, а затем высокопоставленные чиновники вновь соберутся в Каире, чтобы завершить сделку в конце недели.

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что соглашение о прекращении огня в Газе уже не за горами, и предупредил стороны на Ближнем Востоке, чтобы они не подрывали ведущиеся переговоры о достижении соглашения.

В пятницу Байден заявил журналистам, что соглашение стало «намного, намного ближе», чем до начала переговоров, но также предупредил, что «мы еще не достигли цели».

«Есть еще несколько вопросов. Я думаю, у нас есть шанс», — сказал он.

В субботу израильский чиновник заявил агентству Walla, что оптимизм, демонстрируемый Соединенными Штатами, по крайней мере отчасти призван убедить Иран отложить ответный удар по Израилю за убийство в Тегеране 31 июля лидера ХАМАС Исмаила Хании. С теми же целями США оказывали давление на ливанскую группировку «Хезболла», после убийства в Бейруте ее командира Фуада Шукра.

По данным израильских СМИ, «посредники продолжают переговоры с Ираном и „Хезболлой“ и призывают их не обострять ситуацию».

Новые предложения

Как сообщили в субботу израильские СМИ со ссылкой на неназванных чиновников, знакомых с ходом переговоров, американское «промежуточное предложение», призванное обеспечить завершение сделки о заложниках и прекращении огня, не предусматривает постоянного израильского присутствия на границе Газы и Египта или механизма в центральной части Газы для предотвращения возвращения вооруженных сил ХАМАС на север сектора, как того требует премьер-министр Биньямин Нетаньяху,

Только если Израиль и США смогут согласовать условия по этим двум ключевым вопросам, Египет и Катар окажут давление на ХАМАС, чтобы тот согласился на сделку, сообщает израильский «Канал 12». ХАМАС, однако, ясно дал понять, что не согласится на сделку, в которой будут учтены эти два требования Израиля.

Как ожидается, Нетаньяху, который неоднократно настаивал на этих двух требованиях в последние недели, до начала воскресных переговоров в Каире проведет дискуссию с израильскими переговорщиками и руководителями служб безопасности, сосредоточившись на этих вопросах.

Американские официальные лица ранее заявляли, что возвращение вооруженных сил ХАМАС в северную часть Газы — через коридор Нетцарим, который ЦАХАЛ создал для разделения севера и юга сектора — будет нарушением соглашения. Согласно сообщению агентства Walla News, посредники теперь предложили пункт, который дает Израилю право возобновить военные действия против ХАМАС, если тот будет перемещать оружие в северную часть Газы. В нынешнем виде сделка предусматривает вывод войск ЦАХАЛ из района Нетцарим.

Руководители службы безопасности Израиля считают, что вывод войск из Филадельфийского коридора вдоль границы с Газой в течение шести недель первого этапа сделки не позволит ХАМАС существенно перевооружиться, и что некие неназванные процедуры на границе могут компенсировать отсутствие израильских войск в приграничной зоне.

Израильские СМИ со ссылкой на египетские источники сообщили, что Израиль и Египет работают над соглашением в отношении Филадельфийского коридора и пограничного перехода Рафах.

По словам анонимных египетских чиновников, на которые ссылается Associated Press, Израиль проявил гибкость в вопросе отступления из пограничного коридора, и на следующей неделе запланирована встреча между египетскими и израильскими военными чиновниками для согласования механизма вывода войск.

Нетаньяху настаивает на том, что любая сделка должна решать две ключевые военные цели Израиля — возвращение всех заложников и уничтожение ХАМАС. Он также не готов на постоянное прекращение огня, на котором настаивает ХАМАС.

Тем не менее, в субботнем заявлении офиса Нетаньяху говорится, что израильская команда переговорщиков выразила «осторожный оптимизм» по поводу возможности продвижения сделки.

Офис премьера сообщил, что новое предложение США, переданное Израилю и ХАМАС в пятницу по окончании двухдневных переговоров между Израилем и посредниками в Дохе, «содержит компоненты, которые приемлемы для Израиля».

«Мы должны надеяться, что сильное давление на ХАМАС со стороны США и посредников приведет к снятию его противодействия американскому предложению и позволит добиться прорыва в контактах», — говорится в заявлении.

ХАМАС не ждет прорыва

Представители ХАМАС между тем не разделяют всеобщего оптимизма.

«Говорить, что мы приближаемся к сделке, — это иллюзия, — заявил AFP член политбюро ХАМАС Сами Абу Зухри. — Мы сталкиваемся не со сделкой или реальными переговорами, а с навязыванием американского диктата».

Представитель ХАМАС Джихад Таха заявил в субботу телеканалу Al Jazeera что Израиль выдвинул дополнительные условия на переговорах о прекращении огня, и обвинил Нетаньяху в том, что тот использует их, чтобы помешать достижению результата.

В пятницу официальные лица заявили AFP, что ХАМАС не примет «новых условий» от Израиля.

Ранее группировка призвала к реализации плана Байдена вместо того, чтобы пытаться найти новые компромиссы.

Представители ХАМАС не присутствовали на переговорах в Дохе. Официальный представитель движения Усама Хамдан заявил AFP, что группировка присоединится к переговорам, если на встрече будет установлен график выполнения тех условий, с которыми ХАМАС уже согласился.

Израиль продолжает операции

Тем временем израильтяне продолжают военные операции не только в Газе, но и на оккупированном Израилем Западном берегу, и в Ливане.

Министерство здравоохранения Ливана сообщило, что в результате израильского авиаудара в субботу в районе Набатие погибли 10 сирийцев, в том числе женщина и двое ее детей, что стало одним из самых смертоносных нападений на юг Ливана с октября.

Израильские военные заявили, что удар был нанесен по складу оружия «Хезболлы».

В Газе подконтрольное ХАМАС агентство гражданской обороны сообщило, что в результате израильского авиаудара погибли 15 человек из одной палестинской семьи.

По данным министерства здравоохранения Газы, удар в северном городе Джабалия пришелся на две квартиры в жилом доме, в результате чего погибли четыре человека. В результате другого удара в центре Газы погибли еще четверо.

Израильские войска также расширили операции вокруг главного южного города Газы Хан-Юниса, сообщили в субботу израильские военные. По данным местных врачей, в результате авиаудара погибли четыре члена одной семьи.

В субботу же Израиль заявил, что уничтожил «двух высокопоставленных чиновников ХАМАС» в Дженине на Западном берегу реки Иордан.

Вооруженное крыло ХАМАС подтвердило гибель Ахмада Абу Ара и Раафата Даваси, заявив, что они отвечали «за планирование и проведение нескольких качественных операций».

Палестинское министерство здравоохранения также на днях сообщило о первом случае полиомиелита в Газе за последние 25 лет. В пятницу Организация Объединенных Наций обратилась с просьбой о недельном перерыве в боевых действиях, чтобы провести вакцинацию детей от полиомиелита.

Ситуация на Ближнем Востоке
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2150296-peregovory-izrailya-s-hamas-ssha-i-posredniki-vyrazhayut-ostorozhnyy-optimizm-hamas-ne-zhdet-proryva/

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