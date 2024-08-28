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Бывшего телохранителя президента Азербайджана нашли мертвым в Турции

Опубликовано:

Телохранитель
Телохранитель. Иллюстративное фото: LightFieldStudios/Getty Images

Бывшего телохранителя президента Азербайджана Ильхама Алиева нашли мертвым в гостиничном номере в Турции, передает NUR.KZ со ссылкой на газету Turkiye.

Как пишет издание, 50-летний Махир Мамедов, который некоторое время был личным охранником президента Азербайджана Ильхама Алиева, был найден мертвым в своем гостиничном номере в районе Кушадасы в городе Айдын.

Отмечается, что в Турции мужчина находился на отдыхе вместе с женой и сыном. В Турцию они прибыли три дня назад.

Во вторник, 27 августа, после завтрака Мамедов и его семья отправились в комнату отдохнуть. Через некоторое время его супруга и сын ушли погулять в город, а, вернувшись в номер, обнаружили мужчину, неподвижно лежащим на полу.

Точная причина смерти Мамедова будет установлена ​​после вскрытия, отмечает издание.

Напомним, ранее в Уральске нашли мертвым пропавшего месяц назад 21-летнего парня. В полиции предполагают, что мужчину убили. Правоохранители уже задержали подозреваемого и водворили его в изолятор.

До этого сообщалось, что в Западно-Казахстанской области нашли мертвым 45-летнего мужчину, пропавшего в середине апреля. Полицейские начали расследование по факту его смерти, но не уточнили, по какой статье ведется следствие.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2154169-byvshego-telohranitelya-prezidenta-azerbaydzhana-nashli-mertvym-v-turcii/

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