Трампу вновь предъявили обвинение по делу о выборах

Спецпрокурор Джек Смит представил новое обвинительное заключение против экс-президента США Дональда Трампа по делу о выборах 2020 года - он показал пересмотренную версию предыдущего акта.

Федеральные прокуроры опубликовали сокращенную версию обвинительного заключения, обвиняющего бывшего президента Дональда Трампа в заговоре с целью фальсификации выборов 2020 года, исключив некоторые обвинения и изменив другие, пишет The New York Times.

Отмечается, это сделали, чтобы попытаться обойти недавнее решение Верховного суда, предоставившее бывшим президентам широкий иммунитет.

Новое заключение, как пишет издание, представляет собой попытку прокуроров из офиса Джека Смита сохранить основную часть своего дела против бывшего президента и одновременно привести обвинения в соответствие с новыми условиями.

Обвинительное заключение передано в суд Вашингтона. Документ датирован 27 августа.

Суть изменений заключалась в том, чтобы исключить из обвинительного заключения любые обвинения, которые могут быть истолкованы как относящиеся к официальным действиям Трампа на посту президента, а также утверждать, что другие действия должны быть истолкованы как поведение частного кандидата на должность.

С учетом позиции Верховного суда из обвинительного заключения пропал четырехстраничный блок о взаимодействии Трампа с Минюстом, который в прошлом варианте представлялся обоснованием уголовных претензий.

Также исключены упоминания разговоров тогдашнего президента с генпрокурором и его заместителями, в том числе в Овальном кабинете.

Напомним, в июле текущего года Верховный суд США постановил, что бывший президент Дональд Трамп обладает частичным иммунитетом от судебного преследования за действия, совершенные во время его пребывания в Белом доме.

Это решение, как считали эксперты, может отсрочить процесс по обвинению экс-президента в заговоре с целью отменить результаты выборов 2020 года, а также может повлиять на другие дела против него.

Стоит отметить, что до этого присяжные в суде Нью-Йорка признали бывшего президента США Дональда Трампа виновным в фальсификации деловой документации с целью сокрытия суммы, выплаченной бывшей порноактрисе Сторми Дэниелс накануне выборов 2016 года.

А еще раньше несколько штатов запретили Трампу участвовать в праймериз, однако Верховный суд США решил оставить имя Трампа в бюллетенях. На сегодняшний день Дональд Трамп является официальным кандидатом в президенты США от Республиканской партии.