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Президент Кыргызстана собрал мусор в горах после отдыхающих (видео)

Опубликовано:

Садыр Жапаров собирает мусор
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров собирает мусор. Кадр из видео: instagram.com/sadyr_japarov/

На странице президента Кыргызстана Садыра Жапарова опубликовано видео, на котором глава республики призывает беречь природу, а затем начинает собирать мусор, передает NUR.KZ.

На своей странице в Instagram Садыр Жапаров опубликовал видео, на котором он сначала любуется красотой местной природы. Затем он взял в руки пакет и начал собирать мусор, который оставили отдыхающие.

"Давайте беречь природу, контролировать друг друга, воспитывать, быть примером. Никто не приедет из-за рубежа и не уберет мусор за нас. Давайте жить не одним днем", - цитирует Жапарова РБК.

"Если вы видите, что несознательные люди оставили за собой мусор, собирайте, пожалуйста, и его. От этого к вашим рукам зараза не прилипнет", - перевели другое высказывание на сайте 24.kg.

Напомним, в 2021 году, после того, как Сооронбай Жээнбеков добровольно сложил с себя полномочия президента в результате протестов, в Кыргызстане состоялись досрочные президентские выборы, по итогам которых победил Садыр Жапаров.

Добавим, сегодня стало известно, что в Кыргызстане начали эвакуацию жителей из-за прорыва горного озера. Людей разместили в зданиях школ в соседних населенных пунктах. Спасатели приступили к работам по отводу воды.

На прошлой неделе на северном берегу Иссык-Куля также сошел сель. Сообщалось о затопленных домах в ряде сел. Также поток смыл мост в дачном кооперативе.

Кроме того, в июле в Ошской области Кыргызстана и городе Ош также сошел сель. Грязевой поток сносил машины, дороги оказались затоплены. Сообщалось, что в Оше селевой поток унес женщину с тремя дочерьми на одной из зон отдыха.

В конце июля после сильного дождя в Кыргызстане снова сошел сель. Потоком унесло несколько автомобилей. Отметим, что жители этого региона столкнулись со стихией и в начале прошлого месяца. Тогда жертвами селя стали 10 человек.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2151882-prezidenta-kyrgyzstana-snyali-na-video-sobirayushchim-musor-za-otdyhayushchimi/

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