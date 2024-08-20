США обвинили Иран в хакерской атаке на штабы Харрис и Трампа

Правительство США обвинило Иран в атаке хакеров на предвыборные штабы кандидатов на пост президента - информацией об этом поделились разведывательные службы, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

В США решили, что за взломом и утечкой информации, направленной на президентскую кампанию Дональда Трампа, стоит иранское правительство. Иранские хакеры также стоят за попыткой атаки на штаб Камалы Харрис, уверены спецслужбы.

ФБР ознакомило бывшего президента со своими предварительными выводами, после того как новостные организации сообщили о получении документов, предположительно, с аккаунта, принадлежащего высокопоставленному сотруднику кампании Трампа.

В штабе Харрис заявили, что попытки хакерской атаки были безуспешны.

По данным разведывательных служб, такая деятельность, включая кражи и раскрытие информации, направлена на то, чтобы повлиять на избирательный процесс в США.

"Важно отметить, что такой подход не нов. Иран и Россия применяли подобную тактику не только в США во время этого и предыдущих федеральных избирательных циклов, но и в других странах по всему миру", - говорится в совместном заявлении.

Сообщается, что методы хакеров соответствовали методам группы, связанной с Корпусом стражей исламской революции Ирана.

Иранские хакеры также атаковали электронные почтовые ящики действующих американских чиновников и людей, связанных с Камалой Харрис и президентом Джо Байденом, сообщили на прошлой неделе исследователи из Google.

По информации РБК, представительство Ирана при ООН назвало выдвинутые обвинения необоснованными.

Представители Тегерана отметили, что Иран не имеет ни намерения, ни мотива вмешиваться в президентские выборы в США.

Стоит отметить, что хакерской атаке в ходе президентской гонки подверглись не только предвыборные штабы двух кандидатов.

На прошлой неделе во время интервью Дональда Трампа Илону Маску, которое транслировалось в Х, соцсеть подверглась массированной кибератаке. Об этом заявил сам Илон Маск. По словам владельца X, его команды предприняла все возможное, чтобы отбить атаку.

После он заявил, что намерен взять аналогичное интервью у кандидата от Демпартии Харрис.