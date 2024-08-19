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Новости русской службы Би-би-си

У берегов Италии опрокинулась и затонула роскошная яхта, один человек погиб, шестеро пропали без вести

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Поиск пропавших судами береговой охраны
Поиск пропавших судами береговой охраны. Фото: Vincenzo Pepe / Getty Images

По сообщениям итальянской береговой охраны, парусная яхта Bayesian попала в неожиданно сильный шторм и затонула недалеко от столицы Сицилии Палермо рано утром в понедельник. Один человек погиб и шесть человек пропали без вести.

Яхта Bayesian длиной 56 метров была зарегистрирована в Великобритании. На борту судна находились 22 человека.

По данным береговой охраны, пропавшие были гражданами Великобритании, Америки и Канады. Среди 15 спасенных был годовалый ребенок.

В последние дни после нескольких недель сильной жары на Италию обрушились штормы и проливные дожди, наводнения и оползни нанесли серьезный ущерб северной части страны.

"Ветер был очень сильным. Непогода ожидалась, но не такого масштаба", — сообщил агентству Reuters представитель береговой охраны в Палермо.

Согласно приложению для отслеживания судов Vesselfinder, Bayesian покинула сицилийский порт Милаццо 14 августа, и в последний раз появилось на радарах к востоку от Палермо в воскресенье вечером, с навигационным статусом "на якоре".

Восемь спасенных были доставлены в местные больницы. Все они находятся в стабильном состоянии, сообщают местные СМИ.

Капитан соседнего судна Карстен Борнер рассказал агентству Reuters, что, когда начался шторм, он включил двигатель, чтобы сохранить контроль над судном и избежать столкновения с яхтой.

"Нам удалось удержать судно на месте, и после того, как шторм закончился, мы заметили, что судно позади нас исчезло", — рассказал журналистам Борнер. Капитан сказал, что из-за непогоды его судно также кренилось, но Bayesian "легла плашмя на воду, а затем пошла ко дну".

По его словам, его команда нашла нескольких выживших на спасательном плоту, в том числе троих серьезно раненых, и взяла их на борт до того, как их подобрала береговая охрана.

Борнер сказал, что среди выживших были маленький ребенок и жена владельца судна. Еще один ребенок и владелец яхты пропали без вести.

Береговая охрана сообщила, что яхта была обнаружена на глубине 49 метров и что водолазы осматривают место крушения.

Прокуратура близлежащего города Термини-Имерезе начала расследование.

Яхта Bayesian была построена итальянской судостроительной компанией Perini в 2008 году и в последний раз была переоборудована в 2020 году под управлением британской компании Camper & Nicholsons.

Судно получило несколько наград за свой дизайн и может вместить до 12 гостей в шести каютах и экипаж из 10 человек. На сайте Perini утверждается, что мачта яхты высотой 75 метров — самая высокая алюминиевая мачта в мире.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2150746-u-beregov-italii-oprokinulas-i-zatonula-roskoshnaya-yahta-odin-chelovek-pogib-shestero-propali-bez-vesti/

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