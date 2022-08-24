Суперъяхта затонула у берегов Италии и попала на видео

Момент затопления суперъяхты. Фото: twitter.com/SteveNorrisTV

У берегов южной Италии затонула роскошная суперъяхта длиной 130 футов (39 метров). Пассажиры и члены экипажа не пострадали, передает Daily Mail. Момент затопления попал на видео.

Как пишет издание, инцидент произошел недалеко от итальянского города Милаццо на острове Сицилия. В ночь на 21 августа капитан яхты My Saga подал сигнал бедствия после того, как судно стало набирать воду где-то с кормы. Патрульные катера сразу же отправились на место. Четыре пассажира и один член экипажа были эвакуированы с яхты, в то время как капитан судна и четверо других членов экипажа остались на борту, чтобы устранить протечку.

К утру к яхте прибыл буксир, но из-за ухудшения погодных условий My Saga набрала внутрь еще больше воды и сильно накренилась на правый борт. Затем судно начало медленно погружаться на дно носом вверх.

Местные правоохранительные органы расследуют причину затопления.

Ранее на севере Японии подало сигнал бедствия круизное судно "KAZU 1". Спасателям удалось отыскать всех пассажиров судна.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1984521-superyahta-zatonula-u-beregov-italii-i-popala-video/