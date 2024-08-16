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Военный самолет потерпел крушение в России: погиб один из пилотов

Опубликовано:

Момент крушения самолета
Момент крушения самолета. Кадр из видео: t.me/kobzevii

Губернатор Иркутской области России сообщил, что в результате крушения военного самолета погиб один из пилотов. Остальные члены экипажа получили травмы, передает NUR.KZ.

В России потерпел крушение военный самолет, выполнявший плановый полет. Об этом сообщил глава Иркутской области Игорь Кобзев. По его словам, все пилоты катапультировались.

Однако сейчас стало известно о гибели одного из них.

"Работы на месте крушения военного самолета ТУ-22М3 продолжались всю ночь. К моему глубокому сожалению, одного из пилотов спасти не удалось. Такую информацию дают органы военного командования Минобороны России.

У остальных пилотов травмы различной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали", - пишет он в Telegram.

Кобзев добавил, что сейчас специалистам предстоит определить точную причину крушения.

Добавим, в марте этого года военный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Информацию подтвердили в Минобороны РФ.

В июле в Татарстане разбился прогулочный самолет. Сообщалось, что пилот проводил экскурсию для семьи. Погибли люди.

На днях во Франции во время тренировочных полетов столкнулись и разбились два военных самолета - оба пилота погибли.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2149593-voennyy-samolet-poterpel-krushenie-v-rossii-pogib-odin-iz-pilotov/

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