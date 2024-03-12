Военный самолет Ил-76 потерпел крушение в России: есть погибшие

Жители Ивановской области России публикуют в соцсетях фотографии горящего самолета, пролетающего над их городом, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Жители Ивановской области России опубликовали кадры самолета с горящим двигателем.

"В распоряжении нашей редакции оказалось видео снятое у Северного аэродрома.

На нем видно, как у летевшего самолета загорелся двигатель, машина резко пошла на снижение и приземлилась. Видны клубы черного дыма, информация уточняется", - говорится в сообщении Telegram-канала IvanovoNews Bars.

В Минобороны РФ сообщили, что военный Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров.

Причиной катастрофы стал пожар одного из двигателей при взлете самолета. На аэродром Иваново вылетела комиссия Главного командования ВКС России.

Как сообщает Telegram-канал Mash, все 15 человек погибли при крушении военно-транспортника Ил-76 в Ивановской области.

Напомним, 24 января произошло крушение российского самолета Ил-76 под Белгородом. На борту находились 74 человека, в том числе 65 пленных военнослужащих ВСУ. Экипаж и все пассажиры погибли.

Как отмечается на сайте РИА Новости, Ил-76 (по коду НАТО Candid — "прямой, искренний") - советский и российский военно-транспортный тяжелый самолет. Разработан конструкторским бюро Ильюшина.

Самолет предназначается для десантирования личного состава и транспортировки грузов и техники разного назначения. Является первым в истории Советского Союза транспортным военным самолетом с турбореактивными двигателями.

Самолет способен поставлять грузы наибольшей массой 28-60 т на дистанции 3600-4200 км с крейсерской скоростью 770-800 км/ч (наибольший вес транспортируемого груза и дальность полета связаны с модификацией).