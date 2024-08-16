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Военный самолет потерпел крушение в России (видео)

Опубликовано:

Момент крушения самолета
Момент крушения самолета. Кадр из видео: t.me/kobzevii

В Иркутской области России потерпел крушение военный самолет, выполнявший плановый полет. Находившиеся в нем пилоты катапультировались, передает NUR.KZ со ссылкой на сообщение губернатора области.

"Как сообщает Минобороны, самолет - военный, ТУ-22М3. Он выполнял плановый полет. Экипаж увел самолет от жилых строений. 4 пилота катапультировались. Всех уже нашли, всем оказывается медицинская помощь. Угрозы жизни нет", - сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram.

Граждан он призвал не поддаваться панике. По его словам, самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет. По предварительной информации, причиной стала техническая неисправность.

Добавим, в марте этого года военный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Информацию подтвердили в Минобороны РФ.

В июле в Татарстане разбился прогулочный самолет. Сообщалось, что пилот проводил экскурсию для семьи. Погибли люди.

На днях во Франции во время тренировочных полетов столкнулись и разбились два военных самолета - оба пилота погибли.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2149582-voennyy-samolet-poterpel-krushenie-v-rossii-video/

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