Военный самолет потерпел крушение в России (видео)

В Иркутской области России потерпел крушение военный самолет, выполнявший плановый полет. Находившиеся в нем пилоты катапультировались, передает NUR.KZ со ссылкой на сообщение губернатора области.

"Как сообщает Минобороны, самолет - военный, ТУ-22М3. Он выполнял плановый полет. Экипаж увел самолет от жилых строений. 4 пилота катапультировались. Всех уже нашли, всем оказывается медицинская помощь. Угрозы жизни нет", - сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в Telegram.

Граждан он призвал не поддаваться панике. По его словам, самолет упал в безлюдной местности, на земле разрушений нет. По предварительной информации, причиной стала техническая неисправность.

Добавим, в марте этого года военный самолет Ил-76 потерпел крушение при взлете в Ивановской области. На борту находились восемь членов экипажа и семь пассажиров. Информацию подтвердили в Минобороны РФ.

В июле в Татарстане разбился прогулочный самолет. Сообщалось, что пилот проводил экскурсию для семьи. Погибли люди.

На днях во Франции во время тренировочных полетов столкнулись и разбились два военных самолета - оба пилота погибли.