"Такого страха мы никогда не испытывали". Что о вторжении ВСУ рассказывают жители Курской области

В Курской области третий день продолжается наступление украинской армии. Информации о происходящем от российских официальных лиц по-прежнему очень мало.

Би-би-си поговорила с жителями города Суджа и близлежащих деревень о том, как они переживают вторжение и как смогли уехать, а также с волонтером, который помогает людям с эвакуацией, которую, как утверждают очевидцы, не смогли организовать власти.

Небольшой городок Суджа в Курской области с довоенным населением около пяти тысяч человек часто мелькает в новостных сводках региона. Он находится менее чем в 10 километрах от российско-украинской границы и после начала вторжения России в Украину регулярно попадает под обстрелы и атаки дронов. Но таких громких звуков боевых действий, как в ночь на 6 августа, жители Суджи еще не слышали.

«Наш город обстреливали с чего только можно… Такого страха мы никогда не испытывали», — вспоминает в разговоре с Би-би-си местная жительница Марина (имя изменено).

По ее словам, обстрел начался около трех часов утра — тогда они всей семьей спрятались в ванной и просидели там почти три часа. «Как только чуть утихло, точнее, не утихло, а стало прилетать подальше от нас, мы схватили то, что попалось под руки, и уехали», — рассказывает она.

Марина с семьей покинули свой дом около половины седьмого утра, выезжали из Суджи на своей машине. «В этот момент стреляли не по самой Судже, а, думаю, по близлежащим деревням, так как прилеты были слышны, но далековато», — говорит она. Те, кто выезжал позже, продолжает собеседница Би-би-си, рассказывали, что видели на обочинах дороги сгоревшие машины: «Видимо, с дронов обстреливали».

Вторжение украинских подразделений в Курскую область началось в ночь на 6 августа — сначала регион атаковали беспилотники (по словам врио курского губернатора Алексей Смирнова, было сбито 26 дронов самолетного типа), а потом обстрелу подверглась Суджа и соседние районы. Утром начали поступать первые сообщения о прорыве вооруженных групп из Украины на нескольких направлениях и о боях в приграничных районах.

Алексей Смирнов одним из первых прокомментировал происходящее, заявив, что «бойцы пограничной службы ФСБ России и Вооруженных сил РФ не допустили прорыва границы».

Провоенные Z-блогеры, впрочем, говорили обратное: «противнику удалось завести несколько единиц бронетехники на нашу территорию», «враг броском пытается пробиться уцелевшими танками», «идет обстрел ВСУ города Суджа» (телеграм-канал «Два майора»), «За минувшую ночь [противник] ввел в бой до двух батальонов. Активно применяет артиллерию. Идет продвижение в сторону Суджи», как и вчера» (телеграм-канал «Архангел спецназа Z»).

Позже российское минобороны заявило, что «операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается». Днем 8 августа ведомство сообщило, что за последние сутки «продвижение противника не допущено», а попытки прорыва отдельных украинских подразделений «вглубь территории на Курском направлении» пресекаются.

Украинские власти вплоть до 8 августа официально не комментировали вторжение своих подразделений в Курскую область. В четверг советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк опубликовал заявление, в котором он, не говоря прямо о наступлении ВСУ, написал, что «агрессор всегда пожинает соответствующие плоды».

«Россия неизменно считала, что на нее запретительные нормы права не распространяются, и поэтому она может безнаказанно атаковать территории стран-соседей и лицемерно требовать… неприкосновенности своих территорий», — написал он.

«Все разнесло в труху»

Местная жительница Алина (имя также изменено) с семьей выезжала из Суджи чуть позже Марины, в районе 9:30 утра, по той же трассе в сторону Курска. В это время, по ее словам, трасса уже обстреливалась: «Мы проехали, и через пять минут по этому месту была атака».

Как и Марина, семья Алины провела эту ночь без сна. В районе семи утра они с другими родственниками собрались в их доме в слободе Заолешенка рядом с Суджей. «Мы собрали вещи и ждали, пока затихнет. Когда поняли, что ситуация накаляется, и когда [обстрелы] немного затихли, то просто загрузились в машину и уехали», — рассказывает она.

Весь центр Суджи после ночных обстрелов «превратился в труху», рассказывает Алина. Как и другие жители приграничных районов, она за время войны уже научилась отличать по звуку, с какой стороны и из чего стреляют.

«Всю ночь было очень громко, снаряды ложились рядом с домом. По нам били из РСЗО (реактивные системы залпового огня), были четко слышны вылеты со стороны Украины и прилеты. Также работала по нам артиллерия», — утверждает Алина.

Их дом тоже попал под обстрел, но на тот момент Алины с семьей там не было, и никто не пострадал. «Туда прилетело два снаряда. Один попал в дом, и, естественно, разнесло полдома, а другой попал около забора, и все дворовые постройки, забор, все в труху», — рассказывает она.

Несмотря на происходящее, бабушка и дедушка Алины наотрез отказались уезжать из города и остались в Заолешенке. Во вторник с ними еще была связь, но в среду связь полностью пропала, говорит она: «Сейчас с ними не связаться». Местные паблики во «ВКонтакте» переполнены сообщениями от людей, которые, как и Алина, не могут дозвониться до своих близких в Судже и близлежащих деревнях.

В городе нет света, и те, кто там остался, не могут зарядить телефоны, а генераторы есть не у всех, объясняет Алина. Другие местные жители писали в социальных сетях, что город остался без газа и воды.

«Трасса обстреливается»

Если утром во вторник из Суджи еще можно было выбраться, то потом это стало практически нереально, говорит Алина. «Люди пытаются, конечно — огородами, кто как, у некоторых получается. Потому что трасса обстреливается, по трассе летают украинские дроны и бьют по гражданским машинам», — утверждает девушка.

Она рассказывает, что под такой обстрел попали их знакомые, которые пытались выехать из села Куриловка (примерно 15 минут езды от Суджи). «Их в упор расстреляли. К сожалению, девушка, 24 года, погибла, муж и сын в больнице. Вчера (6 августа), когда еще в Судже местами появлялась связь, их родственникам позвонили и сказали, что на трассе произошла такая ситуация».

Речь идет о молодой семье Кузнецовых — Артем и Нина Кузнецовы выехали из Куриловки на двух машинах, вместе с сыном Матвеем (1 год и 8 месяцев) и его бабушкой. В первой машине ехал сам Кузнецов — «чтобы разведать обстановку», — а вслед за ним двигались жена с сыном и тещей, рассказал он «Аргументам и фактам».

По его словам, когда они находились на трассе Куриловка — Гончаровка, на подъезде к Судже, по ним начали стрелять из кустов: «Услышал стрельбу — звук тихий, как будто кто-то стрелял из пневматического пистолета, а не из Калашникова. Посмотрел наверх, подумал, что это наши солдаты сбивают дрон. У нас это дело обычное. Потом уже понял, что стреляют по мне — одна из пуль прошила лобовое стекло».

После этого, по словам Артема, по их машинам начали стрелять очередями, и он, проехав несколько метров, вынужденно остановился. Машина Нины, ехавшая следом, не затормозила и врезалась в него — Нина была уже без сознания.

«Я вскочил, открыл дверь, а она уже лежит и хрипит. У нее было сильное кровотечение. Врач сказал, что пуля задела сердце и легкое. Мы пересели в [мою] „Ниву“, я перенес Нину на заднее сиденье. И мы поехали в больницу», — рассказал он.

Спасти Нину врачам не удалось, она скончалась. По словам Артема, его жена была беременна. Сейчас в больнице остается их сын Матвей, который получил травмы во время обстрела, с ним бабушка. Артем занимается организацией похорон Нины — его пост с просьбой помочь собрать деньги набрал тысячи комментариев. Сейчас он уже удален.

В четверг Кузнецов опубликовал пост с благодарностями тем, кто перечислил деньги, и написал, что пока что тело Нины не могут вывезти из Суджи. С Би-би-си он не стал разговаривать, но в четверг написал, что с его сыном все хорошо.

Российские пропагандистские СМИ и Z-каналы обвиняют в смерти Нины украинских военных. Об этом же говорит и Артем Кузнецов. В условиях боевых действий Би-би-си не может точно установить, кто обстреливал автомобили на трассе.

«Коренево разносят»

На протяжении последних дней жители Суджи и окрестностей обращаются к местным властям в социальных сетях с просьбой их эвакуировать. Те предлагают им звонить по номеру 112, по которому обещают объяснить, как выбраться из города и где обратиться за помощью. Организованной эвакуации из Суджанского района по-прежнему нет, утверждают очевидцы, и некоторые жители других регионов взялись помогать людям покинуть город.

Владимир Путин во время разговора с врио губернатора Курской области в этот четверг пообещал выплатить по 10 тысяч рублей «гражданам, которые в этом нуждаются».

Железнодорожник Всеволод приехал в Курск в командировку из Подмосковья. Он рассказывает, что в жизни самого Курска за последние два дня ничего не поменялось — только вот ракетная опасность объявляется чаще обычного. «Если что-то долетает, то сбивают на подлёте, хлопков не слышно почти», — рассказывает он Би-би-си.

Когда Всеволод прочитал, что ВСУ вошли в Курскую область, он стал думать о том, что нужно помочь жителям с эвакуацией.

В поселке Коренево до войны жило 5,5 тыс. человек. Провоенные Z-каналы сообщали о том, что там тоже шли бои с ВСУ. Утром 8 августа z-канал «Рыбарь» писал, что на подступе к Коренево идут бои. Власти Кореневского района с утра 7 августа сначала распространяли по пабликам в «ВК» просьбу не выходить из дома, а затем стали сообщать о том, что для желающих эвакуироваться будет организован транспорт в Курск.

Но многие местные жители вынуждены выбираться самостоятельно — в чатах и пабликах Суджи и Коренево сейчас десятки сообщений с просьбами об эвакуации: кто-то ищет свободное место в машине, чтобы уехать самому или отправить в безопасное место ребенка, кто-то просит вывезти пожилых родственников.

Всеволод говорит, что узнал от подруги, что «Коренево разносят», и решил поехать туда, чтобы вывезти на своей машине местных жителей. «Добрался туда с проблемами. Под Новоивановкой рядом с выездом на трассу Суджа — Коренево меня атаковал дрон, но попал в водосточную канаву и машину практически не повредил. Я уперся в перекрытый мост, развернулся и поехал через Рыльск, там уже дорога была более спокойная, хлопков меньше, дронов — тоже. Людей забрал в районе часа ночи, на тот момент в Коренево было тихо», — описывает он свою дорогу.

По его словам, сильных разрушений в Коренево он не видел и полагает, что находиться там сейчас «не особо безопасно, но терпимо». Местная жительница Маргарита, уехавшая из города, сообщила Би-би-си, что сейчас «Коренево почти пустое».

В Курске ситуацию с беженцами из приграничных районов назвали критической — нужны продукты питания, одежда, товары для дома. В волонтерской группе помощи в Курске сообщили, что к вечеру 7 августа расселили более 600 человек, приехавших из области.

В Курской области открыли 21 пункт временного размещения — вечером 7 августа курские власти сообщали, что там разместили около 600 человек, всего развернуто 2500 мест. Пункты открывают и в соседних с областью регионах. В Курск прибыли медики из Москвы и Петербурга.