Мали высылает посла Швеции на фоне критики разрыва дипотношений с Украиной

Министерство иностранных дел Мали уведомило посла Швеции о необходимости покинуть страну в течение 72 часов, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Издание сообщает, что соответствующее заявление опубликовано в соцсетях внешнеполитического ведомства.

"Посол Швеции в Бамако, вызванный в МИД 8 сентября 2024 года, получила уведомление о необходимости покинуть территорию Мали в течение 72 часов после враждебного заявления министра международного сотрудничества и торговли Швеции", — говорится в сообщении.

Ранее министр международного сотрудничества и торговли Швеции Йохан Форшелль анонсировал пересмотр финансовой поддержки Мали после разрыва дипломатических отношений с Украиной.

Форшелль сказал, что нельзя поддерживать действия России "и при этом ежегодно получать несколько сотен миллионов крон помощи на развитие".

"Поэтому правительство приняло решение о пересмотре стратегии поддержки Мали в 2024 году", — написал он в Сети.

Напомним, в конце июля туареги атаковали правительственные войска Мали и российский "Африканский корпус", состоящий преимущественно из бывших наемников ЧВК "Вагнер".

По данным СМИ, которые приводит издание, погибли 84 бойца частной военной компании и 47 малийских солдат, еще более 30 военнослужащих получили ранения, семерых пленили, а военную технику захватили или уничтожили.

В ЧВК "Вагнер" подтвердили потери среди бойцов и правительственных войск Мали и отметили, что боестолкновения продолжались с 22 по 27 июля.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов заявил, что туареги "получили необходимую информацию и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию" против российской ЧВК "Вагнер". Он подчеркнул, что действия Киева соответствуют международному праву. Позднее Юсов заявил о непричастности ГУР Украины к атаке повстанцев.

Мы также писали о том, что на фоне заявлений Андрея Юсова 5 августа Мали объявила о разрыве дипотношений с Украиной.

7 августа представитель военного переходного правительства Нигера Амаду Абдраман также заявил о том, что страна разрывает дипломатические отношения с Украиной.