Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Мали высылает посла Швеции на фоне критики разрыва дипотношений с Украиной

Опубликовано:

Флаг Мали
Флаг Мали. Фото: Nabil Kamara/Getty Images

Министерство иностранных дел Мали уведомило посла Швеции о необходимости покинуть страну в течение 72 часов, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Издание сообщает, что соответствующее заявление опубликовано в соцсетях внешнеполитического ведомства.

"Посол Швеции в Бамако, вызванный в МИД 8 сентября 2024 года, получила уведомление о необходимости покинуть территорию Мали в течение 72 часов после враждебного заявления министра международного сотрудничества и торговли Швеции", — говорится в сообщении.

Ранее министр международного сотрудничества и торговли Швеции Йохан Форшелль анонсировал пересмотр финансовой поддержки Мали после разрыва дипломатических отношений с Украиной.

Форшелль сказал, что нельзя поддерживать действия России "и при этом ежегодно получать несколько сотен миллионов крон помощи на развитие".

"Поэтому правительство приняло решение о пересмотре стратегии поддержки Мали в 2024 году", — написал он в Сети.

Напомним, в конце июля туареги атаковали правительственные войска Мали и российский "Африканский корпус", состоящий преимущественно из бывших наемников ЧВК "Вагнер".

По данным СМИ, которые приводит издание, погибли 84 бойца частной военной компании и 47 малийских солдат, еще более 30 военнослужащих получили ранения, семерых пленили, а военную технику захватили или уничтожили.

В ЧВК "Вагнер" подтвердили потери среди бойцов и правительственных войск Мали и отметили, что боестолкновения продолжались с 22 по 27 июля.

Представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины Андрей Юсов заявил, что туареги "получили необходимую информацию и не только информацию, позволившую провести успешную военную операцию" против российской ЧВК "Вагнер". Он подчеркнул, что действия Киева соответствуют международному праву. Позднее Юсов заявил о непричастности ГУР Украины к атаке повстанцев.

Мы также писали о том, что на фоне заявлений Андрея Юсова 5 августа Мали объявила о разрыве дипотношений с Украиной.

7 августа представитель военного переходного правительства Нигера Амаду Абдраман также заявил о том, что страна разрывает дипломатические отношения с Украиной.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2147107-mali-vysylaet-posla-shvecii-na-fone-kritiki-razryva-dipotnosheniy-s-ukrainoy/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie