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Мали разорвала дипломатические отношения с Украиной

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Флаг Мали
Флаг Мали. Фото: Nabil Kamara/Getty Images

Стало известно о том, что Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной - мера вступает в силу немедленно, заявили в правительства страны.

Решение о разрыве страной дипотношений с Украиной связано с поддержкой Киевом террористов в Мали, пишет РИА Новости.

О том, что это решение вступает в силу немедленно заявил официальный представитель правительства Мали Абудалай Майга.

По информации РБК, решение принято в связи с признанием украинской стороной поддержки повстанцев из племени туарегов, которые в конце июля атаковали колонну малийских правительственных войск и воюющих на их стороне бойцов ЧВК "Вагнер".

Власти страны считают, что действия Украины нарушают суверенитет Мали.

Напомним, на прошлой неделе в Мали погибли десятки бывших наемников ЧВК "Вагнер". Как сообщала "Русская служба Би-Би-Си", российский "Африканский корпус", состоящий преимущественно из бывших наемников ЧВК "Вагнер", потерял несколько десятков своих бойцов на малийско-алжирской границе.

Колонна из российских и малийских военнослужащих в условиях песчаной бури попала в засаду, организованную туарегами, которые выступают за создание независимого государства Азавад.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2144434-mali-razorvala-diplomaticheskie-otnosheniya-s-ukrainoy/

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