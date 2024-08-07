Нигер вслед за Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной

Представитель военного переходного правительства Нигера Амаду Абдраман заявил о том, что страна разрывает дипломатические отношения с Украиной.

По его словам незамедлительный разрыв дипотношений связан с предполагаемой агрессией Киева против Мали, пишет РИА Новости.

"Учитывая серьезность ситуации и признанную и предполагаемую причастность Украины к агрессии Мали, правительство Республики Нигер, полностью солидарное с правительством и народом Мали, принимает следующие меры: во-первых, немедленный разрыв дипломатических отношений между Республикой Нигер и Украиной, во-вторых, обращение в СБ ООН с просьбой вынести решение в отношении украинской агрессии и ее спонсоров", - заявил Абдраман в телевизионном обращении.

Напомним, на прошлой неделе в Мали погибли десятки бывших наемников ЧВК "Вагнер". Как сообщала "Русская служба Би-Би-Си", российский "Африканский корпус", состоящий преимущественно из бывших наемников ЧВК "Вагнер", потерял несколько десятков своих бойцов на малийско-алжирской границе.

Колонна из российских и малийских военнослужащих в условиях песчаной бури попала в засаду, организованную туарегами, которые выступают за создание независимого государства Азавад.

После этих событий стало известно о том, что Мали разрывает дипломатические отношения с Украиной. Решение о разрыве страной дипотношений с Украиной связано, как заявили в правительстве страны, с поддержкой Киевом террористов в Мали.