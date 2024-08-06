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Как резня привела к погромам. Что происходит в Британии

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Беспорядки в городе Ротерхэм
Беспорядки в городе Ротерхэм. Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Беспорядки, вспыхнувшие неделю назад в городе Саутпорт близ Ливерпуля после убийства трех девочек в детском танцевальном клубе, перекинулись на другие города Британии и застали страну врасплох.

Несмотря на изначально небольшое число их участников и осуждение насилия со стороны всех политических партий, в конце прошлой недели география столкновений резко расширилась. Многие политики назвали произошедшее погромами, и некоторые потребовали от премьер-министра ввести войска в особенно опасные районы.

Мы объясняем, как эти события отразятся на британской политике, правоохранительных органах и миграционном законодательстве — а также разбираемся в «русском следе», о котором заявили британские газеты.

Из соцсетей — на окраины рабочих городов

За последние пять дней в разных частях страны — от Ливерпуля, Бристоля, Манчестера и других городов Англии до Белфаста в Северной Ирландии — группы людей пытались разгромить общежития иммигрантов, поджечь мечети и бросали кирпичи и бутылки в полицейских, эти мечети защищавших, а также выкрикивали оскорбления в адрес мусульман и мигрантов.

В воскресенье в городке Ротерхэм в графстве Йоркшир толпа из 500 человек окружила гостиницу, где временно размещались больше 100 мигрантов. Полиция потеряла контроль над ситуацией, и собравшиеся начали закидывать гостиницу камнями и "коктейлями Молотова".

В других городах беспорядки сопровождались столкновениями националистов, вышедших на контрдемонстрации антифа, набегами на кафе и кражами из магазинов. В Ливерпуле в результате действий погромщиков загорелась библиотека. Десятки полицейских получили ранения. К вечеру понедельника были арестованы почти 400 человек.

Триггером для протестов послужила ложная информация о том, что юношу, зарезавшего детей в Саутпорте, зовут Али Аль-Шакати, и он — иммигрант и мусульманин. На самом деле, подозреваемым оказался 17-летний уроженец Британии по имени Аксель Муганва Рудакубана, чьи родители приехали из Руанды. Семья исповедует христианство, и полиция пока не установила возможный мотив преступления, но предварительно исключила терроризм.

Беспорядки в Великобритании
Беспорядки в Великобритании. Фото: Drik/Getty Images

Чтобы назвать его имя, потребовалось время, потому что по закону подростки защищены, и полиция не могла назвать подозреваемого, пока ей не разрешил суд, решив, что это в интересах общественного порядка. Все это время в соцсетях распространялась дезинформация о мусульманине-мигранте.

Соцсети стали также основным способом координации беспорядков. После первых беспорядков в городе Саутпорт к северу от Ливерпуля, где были убиты дети, полиция заявила, что в них участвовали сторонники "Лиги обороны Англии". Однако эта антииммигрантская и исламофобская группировка давно прекратила существование, и анализ Би-би-си показал, что у акций в разных городах не было единого организатора.

Главный хэштег беспорядков, #EnoughlsEnough ("Хватит!"), который распространяется в соцсетях, предложила малоизвестная неонацистская группировка.

Основной платформой для распространения информации (или дезинформации), а также фото и видео остается X (бывший "Твиттер"), но самоорганизация происходит и в группах и чатах на всех крупных платформах, от Facebook, Tiktok и WhatsApp до Telegram.

Тест на прочность для нового премьера

Кир Стармер
Кир Стармер. Фото: Henry Nicholls/AFP/Getty Images

Месяц назад в Британии прошли парламентские выборы. На них к власти после 14-летнего правления консерваторов вернулась Лейбористская партия.

Новый премьер-министр сэр Кир Стармер пообещал вернуть в политику порядочность и честность, и страна готова была дать ему время на это. На этой неделе он должен был отдыхать на море в графстве Корнуолл, но отпуск пришлось отменить.

Беспорядки оборвали "медовый месяц" нового правительства и британских избирателей. И хотя Стармер находится у власти всего месяц и даже оппозиции сложно было бы назначить его виновником последних событий, реакция на произошедшее у многих вызывает вопросы.

В четверг Стармер провел встречу с начальниками полицейских сил по стране и обещал им полную поддержку в борьбе "экстремистами, пытающимися сеять ненависть". Он также пообещал создать новое подразделение, которое координировало бы профилактику и борьбу с экстремизмом по всей стране.

Премьер-министр также анонсировал создание нового подразделения для предотвращения беспорядков и экстремизма, обмен данными между территориальным управлениями полиции, а также обещал наделить полицию расширенными полномочиями в области использования технологии распознавания лиц с камер видеонаблюдения.

В отличие от многих стран Европы, в Британии нет единой национальной полиции, вроде французской жандармерии или итальянских карабинеров. В Англии и Уэльсе правоохранительные органы разделены на территориальные управления, а в Шотландии и Северной Ирландии действуют свои полицейские службы.

В воскресенье Стармер вновь выступил с заявлением, в котором заявил, что происходящее на улицах страны — это не законные протесты, а "ультраправый бандитизм", которому не может быть никакого оправдания.

Но страна ожидает от правительства не заявлений и реформ, а немедленных действий, которые положат конец беспорядкам. И здесь, возможно, Стармера будут оценивать даже строже, чем его предшественников. До начала политической карьеры он возглавлял Королевскую прокурорскую службу и за успехи на этом посту был посвящен королевой Елизаветой II в рыцари-командоры Ордена бани, к которому прилагается титул "сэр".

Во время предвыборной кампании сэр Кир регулярно ссылался на свой опыт борьбы с преступностью, и теперь избиратели ждут от него разрешения кризиса.

Хамза Юсаф, бывший первый министр Шотландии, призвал премьер-министра задействовать армию, потому что полиция, по его мнению, не справляется с ситуацией.

Однако пока что правительство не собирается бросать военных на подавление беспорядков.

При чем тут гонщики из Ижевска?

В четверг газета Daily Mail вышла со следующим заголовком на первой полосе: "Россия связана с сайтом фейковых новостей, который спровоцировал беспорядки у мечети".

Газета обратила внимание на сайт Channel3now, который нельзя охарактеризовать иначе как помойку — он содержит как фейки, так и статьи, сгенерированные искусственном интеллектом, а также украденные с других сайтов заметки. Твиттер-аккаунт этого сайта был важным каналом распространения фейка о том, что на танцевальную студию в Саутпорте якобы напал мигрант-мусульманин.

Связь с Россией этого сайта заключается в том, что он был создан на основе Youtube-канала, который одиннадцать лет назад постил видео стритрейсеров из Ижевска. На основе этой же информации о следе России в разжигании беспорядков написала и газета Daily Telegraph.

Однако эксперты по дезинформации и российским информационным операциям по-разному трактуют эти данные. Скептики указывают на то, что изначальный Youtube-канал позже практически переориентировался на пакистанскую аудиторию, а созданный на его основе сайт выглядит как просто спам-агрегатор. Они считают, что все это говорит о том, что ресурс несколько раз менял владельцев.

Российский государственный телеканал RT со ссылкой на Channel3now повторил информацию о том, что подозреваемый в убийстве детей был мигрантом-мусульманином. Однако позже заметка на сайте RT была исправлена с дисклеймером о том, что предыдущая версия содержала ошибочную информацию.

Будущее (не)легальной миграции

Если изначальной причиной беспорядков было убийство детей в Саутпорте, то участники последующих нападений на мечети и отели, где размещаются мигранты, даже не упоминали этот город в своих лозунгах. Они выражали недовольство иммиграцией и политикой мультикультурализма в целом.

Ситуация в Британии значительно отличается от Франции, Италии, Германии и других европейских стран, где рост нелегальной миграции привел в парламенты национал-популистские партии.

Благодаря островному положению, Британия может гораздо лучше контролировать свои границы — но уровень легальной иммиграции уже много лет остается крайне высоким, и это — сознательный выбор всех последних правительств, как лейбористских, так и консервативных.

В прошлом году через Ла-Манш переплыли без виз и документов около 29 тыс. человек. А легально, по рабочим, студенческим и семейным визам в страну приехало больше 1,2 млн человек.

Это, правда, не значит, что население увеличилось на эту цифру. С учетом уехавших чистый прирост населения за счет иммиграции составил 685 тыс. человек.

Часть из иммигрантов приехала по приглашению властей и с одобрения большинства граждан. Даже противники миграции не выступают против приглашения украинских беженцев, жителей Гонконга, а также врачей и медсестер, без которых национальная система здравоохранения (NHS) просто не сможет существовать в нынешнем виде.

Более того, не все из приехавших смогут легально остаться в Британии — например, визы для украинских беженцев ограничены по срокам и на данный не предполагают пути к постоянному виду на жительство и гражданству.

Тем не менее, это рекордные уровни миграции — никогда раньше в Британию не приезжало столько иностранцев. Консерваторы, под чьим руководством случился этот пик миграции, постоянно обещали сократить легальную иммиграцию, время от времени вводили какие-то новые меры, но в итоге добились не спада, а быстрого роста.

Что касается исламофобии, то большинство живущих в Британии мусульман родились в ней, и многие общины — например, пакистанская — оказались в королевстве по приглашению британских властей, которые за счет иммигрантов из бывших колоний восполняли дефицит рабочей силы после Второй мировой войны.

"Я горжусь тем, что я англичанин. Но некоторые считают, что я таковым не являюсь, — сказал Би-би-си таксист из Сандерленда Заф Икбал, реагируя на нападение на мечеть в его родном городе. — Я родился и вырос в Сандерленде. Я прожил здесь всю жизнь".

В британском парламенте до последних выборов не было аналога европейских правопопулистских сил, чьи результаты на выборах являются способом замерять настроения населения и видеть реальный масштаб недовольства миграционной политикой. Прежде британская разновидность мажоритарной избирательной системы обеспечивала доминирование двух главных политических партий.

Обеспечивает в целом и до сих пор, но на последних выборах идеолог брексита Найджел Фарадж с восьмой попытки таки смог попасть в парламент вместе с еще четырьмя соратниками из его новой партии "Реформа" (Reform UK). Фарадж критикует обе традиционные партии и позиционирует себя как голос простого народа, который не хотят слышать элиты в Вестминстере. Главный элемент его программы — это радикальное снижение миграции.

Комментируя беспорядки последних дней, он осудил насилие и беспорядки, но одновременно заявил о необходимости вернуть парламент с каникул и серьезно обсудить миграционную политику.

С призывом вернуть парламент с каникул выступил и ряд других депутатов — в том числе из Лейбористской партии.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2144979-kak-reznya-privela-k-pogromam-chto-proishodit-v-britanii/

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