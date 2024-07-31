После убийства детей в английском Саутпорте вспыхнули беспорядки, 11 полицейских — в больнице

В английском городе Саутпорт близ Ливерпуля, где в понедельник в детском танцевальном клубе были зарезаны три девочки и ранены еще несколько детей, на следующий день вспыхнули беспорядки с антиисламской подоплекой.

Несколько сотен мужчин, предположительно английских радикальных националистов, начали забрасывать камнями, бутылками и другими предметами местную мечеть и пытавшихся помешать им полицейских, затем подожгли микроавтобус полиции и мусорные контейнеры.

Местная служба скорой помощи в начале первого часа ночи объявила, что травмы получили уже 22 полицейских, и 11 из них отправлены в больницу. Сама местная полиция уточнила, что серьезные травмы — переломы, порезы и контузии — получили девять ее сотрудников.

Беспорядки в Саутпорте. Фото: Stringer / Getty Images

Беспорядки в Саутпорте. Фото: Stringer / Getty Images

Полиция в своих заявлениях всячески избегает упоминания ислама и мусульман, но из заявления региональной исламской организации и общего контекста ясно, что беспорядки устроили люди, которые решили, будто юноша, арестованный по обвинению в убийствах в детском клубе — мусульманин и радикальный исламист.

Они пришли к такому заключению на основании сообщений, разлетевшихся в соцсетях. Полиция уверяет, что верить этим сообщениям нельзя.

"Вокруг статуса 17-летнего юноши, который сейчас находится под стражей в полиции, было много спекуляций и предположений, и некоторые люди используют это обстоятельство, чтобы устроить беспорядки на наших улицах. Мы уже заявили, что арестованный родился в Великобритании, и спекуляции сейчас никому не помогают", — заявил помощник главного констебля Алекс Госс.

Арестованный юноша, по данным полиции, родился в столице Уэльса, Кардиффе, а жил в деревне Бэнкс рядом с Саутпортом.

Беспорядки вспыхнули вскоре после траурной церемонии, на которую собрались жители Саутпорта.

Полиция Мерсисайда — региона с центром в Ливерпуле — полагает, что эту церемонию как повод собраться и напасть на мечеть использовали радикальные националисты из числа сторонников антиисламской Лиги обороны Англии (English Defence League, EDL).

Бывший лидер EDL Томми Робинсон, живущий в эмиграции, заявил в своем телеграм-канале, что эта организация уже десять лет как не существует. По данным из открытых источников, EDL после ухода Робинсона в 2013 году пришла в упадок, но формальных структур и членства у нее никогда не было, поэтому говорить с определенностью, существует она или нет, невозможно, к тому же полиция заявила о "сторонниках", а не членах организации.

Организация "Сеть мечетей ливерпульского региона" заявила через сеть X, что местная мусульманская община не имеет никакого отношения к убийству детей в Саутпорте.

"Небольшое меньшинство пытается изобразить дело так, будто это бесчеловечное деяние как-то связано с мусульманской общиной. Нет, не связано", — говорится в заявлении объединения мечетей.

"Сеть мечетей ливерпульского региона" заявляет, что шокирована убийством в Саутпорте и призывает "не уступать тем, кто хочет разъединить нас и посеять ненависть".

Тех, кто устроил беспорядки в Саутпорте, резко осудили премьер-министр Британии Кир Стармер и министр внутренних дел Иветт Купер.

"Те, кто воспользовался минутой молчания по жертвам и занялся насилием и бандитизмом, оскорбили скорбящую общину", — написал Стармер в сети Х и пообещал, что участники беспорядков "почувствуют на себе всю силу закона".

Житель Саутпорта на месте убийства детей. Фото: Christopher Furlong / Getty Images

Саутпорт (Southport) — приморский курортный город в 27 км к северу от Ливерпуля. В нем живут около 94,5 тысячи человек и лишь чуть больше тысячи из них — мусульмане.