Глава Пентагона отменил сделку с организаторами теракта 11 сентября

Министр обороны США Ллойд Остин взял дело под собственный контроль, фактически вернув обсуждение к варианту смертной казни для террористов, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

Издание сообщает, что выпущенным меморандумом Пентагон отозвал полномочия чиновницы, подписавшей соглашение, по которому трое осужденных за организацию теракта 11 сентября 2001 года признают вину, и тем самым освобождаются от смертной казни как варианта наказания.

Министр обороны Ллойд Джеймс Остин III в своем приказе заявил, что "ввиду высокого уровня ставок ответственность за такое решение должна лежать на мне", сообщается в публикации.

"С настоящего момента, в порядке осуществления моих полномочий, я отказываюсь от трех досудебных соглашений, которые вы подписали 31 июля 2024 года", - цитирует издание министра.

Высокопоставленный представитель Пентагона сообщил изданию, что решение было принято исключительно министром, и Белый дом не имел к этому никакого отношения.

По словам представителя, на момент подписания соглашения с заключенными Остин находился за границей и вернулся в Соединенные Штаты позднее в тот же день. По версии источника, министр никогда не поддерживал сделку о признании вины и хотел, чтобы судебные разбирательства военной комиссии продолжались.

Напомним, ранее стало известно, что обвиняемые в организации терактов 11 сентября в США согласились признать вину, чтобы вместо смертной казни получить пожизненное заключение.

"В обмен на отмену смертной казни как возможного наказания эти трое обвиняемых согласились признать себя виновными по всем предъявленным им обвинениям, включая убийство 2976 человек, перечисленных в обвинительном заключении", - говорилось в письме главного прокурора по военным комиссиям, полученном семьями погибших в теракте.

Трое мужчин, обвиненных в организации теракта 11 сентября 2001 года, находятся под стражей в США с 2003 года. Однако дело завязло в более чем десятилетнем досудебном разбирательстве, в центре которого был вопрос о том, повлияли ли пытки в секретных тюрьмах ЦРУ на улики против них.

Мы писали, что сделка обвиняемых со следствием вызвала у семей погибших отличные друг от друга эмоции. Так, некоторые испытали облегчение, так как опасались, что приговор никогда не будет вынесен и обвиняемые так и умрут в заключении. Другие же выразили гнев и несогласие с решением - они считают, что организаторы теракта, унесшие жизни почти 3000 американцев, заслуживают смертной казни.

Напомним, три года назад мы также писали о первом рассекреченном документе ФБР по этому делу, который опубликовали в открытом доступе по указу главы США Джо Байдена. Рассекречивание документов касательно теракта 11 сентября было одним из предвыборных обещаний Байдена.

Также в 2021 году по поводу 20-й годовщины терактов высказывался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он выразил соболезнования американскому народу и добавил, что Казахстан поддерживает международное сообщество в борьбе с терроризмом.