Организаторы терактов 11 сентября в США пошли на сделку со следствием

Обвиняемые в организации терактов 11 сентября в США согласились признать вину, чтобы вместо смертной казни получить пожизненное заключение, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

Издание сообщает, что семьи погибших в теракте 11 сентября 2001 года получили от прокуратуры Пентагона.

"В обмен на отмену смертной казни как возможного наказания эти трое обвиняемых согласились признать себя виновными по всем предъявленным им обвинениям, включая убийство 2976 человек, перечисленных в обвинительном заключении", - говорится в письме, подписанном контр-адмиралом Аароном К. Рафом, главным прокурором по военным комиссиям, и тремя юристами из его команды.

Таким образом, пишет автор статьи, обвиняемые Халид Шейх Мохаммед, Валид бин Атташ и Мустафа аль-Хавсави достигли соглашения в ходе переговоров с прокурорами, которые длились 27 месяцев в Гуантанамо, и в среду его одобрил высокопоставленный чиновник Пентагона, курирующий военный суд.

Мужчины находятся под стражей в США с 2003 года. Однако дело завязло в более чем десятилетнем досудебном разбирательстве, в центре которого был вопрос о том, повлияли ли пытки в секретных тюрьмах ЦРУ на улики против них.

Мохаммед, 59 лет, инженер, получивший образование в США, и признанный джихадист, был обвинен как автор идеи теракта с угоном самолетов и последующим столкновением их со зданиями. Прокуроры заявили, что он представил Усаме бен Ладену этот план в 1996 году, а затем помогал тренировать угонщиков и руководил процессов их подготовки.

Он и аль-Хавсави, 55 лет, были схвачены вместе в Пакистане в марте 2003 года и содержались в секретных тюрьмах ЦРУ до их перевода на военно-морскую базу США в Гуантанамо в сентябре 2006 года для возможного суда. К тому времени следователи годами держали их без связи с внешним миром и пытали их, в том числе подвергнув Мохаммеда 183 раундам пыток водой.

Бин Атташ, 45 лет, был обвинен как еще один участник заговора, по версии следствия, он помогал обучать некоторых угонщиков и выполнял задания как Мохаммеда, так и бен Ладена.

Сделка обвиняемых со следствием вызвала у семей погибших отличные друг от друга эмоции. Так, некоторые испытали облегчение, так как опасались, что приговор никогда не будет вынесен и обвиняемые так и умрут в заключении. Другие же выразили гнев и несогласие с решением - они считают, что организаторы теракта, унесшие жизни почти 3000 американцев, заслуживают смертной казни.

Напомним, три года назад мы также писали о первом рассекреченном документе ФБР по этому делу, который опубликовали в открытом доступе по указу главы США Джо Байдена. Рассекречивание документов касательно теракта 11 сентября было одним из предвыборных обещаний Байдена.

Также в 2021 году по поводу 20-й годовщины терактов высказывался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он выразил соболезнования американскому народу и добавил, что Казахстан поддерживает международное сообщество в борьбе с терроризмом.