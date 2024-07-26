Диверсии на железной дороге во Франции в день открытия Олимпиады. Найдены устройства для поджога

За считанные часы до открытия летних Олимпийских игр в Париже французская железнодорожная компания SNCF заявила, что ее объекты — пути и вокзалы — подверглись вандализму в разных регионах страны. В частности, сообщается о поджогах.

В компании уверены, что цель атак — парализовать скоростное сообщение в стране.

Железнодорожное полотно повреждено на направлениях к западу, востоку и северу от Парижа. На станции «Монпарнас», откуда поезда уходят на запад Франции, утром в пятницу образовались огромные очереди.

Значительное количество поездов отменено. По словам представителей SNCF, в пятницу перебои в сообщении коснутся 250 тысяч пассажиров, а за все выходные - 800 тыс.

По словам представителей SNCF, судя по проданным билетам, пятница должна была стать одним из самых оживленных дней на французских железных дорогах: тысячи человек направлялись в Париж в день открытия Игр и тысячи собирались уехать из города в летние отпуска.

Премьер-министр Франции Габриэль Атталь заявил, что диверсии были хорошо подготовлены и скоординированы.

На платформе Х (бывший Twitter) он написал, что масштабы нанесенного ущерба огромны и очень серьезны. Он поблагодарил пожарных, работающих на местах поджогов, и заверил, что службы безопасности уже ищут виновных.

Анализ: следователи сфокусируются на активистах и экстремистах

Фрэнк Гарднер, корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности:

У Франции нет недостатка в недоброжелателях: многие глубоко недовольны политикой французского правительства в отношении Украины, Западной Африки или, ближе к дому, ношения паранджи.

За последнее десятилетие страна подверглась нескольким крупным нападениям — в Париже, Ницце и других городах, и все они связаны с организацией «Исламское государство» (признана террористической и запрещена в России и других странах мира).

Также были более мелкие, но не менее жестокие нападения со стороны джихадистов-одиночек.

Сегодняшнее нападение на сеть высокоскоростных железных дорог Франции классифицировано как диверсия, а не терроризм, поскольку никто не был убит. Поэтому ИГ и «Аль-Каида» (также запрещена в России) вряд ли займут первые строчки в списке подозреваемых.

Следователи в первую очередь сосредоточат внимание на активистах и известных экстремистах, а также на любых возможных связях с Кремлем.

Суровое наказание для виновных, которым грозит парижская прокуратура, должно стать сдерживающим фактором и отбить охоту у любого, кто попытается совершить подобные диверсии».

Что известно о диверсии

Атаки были предприняты на четырех главных направлениях из Парижа: в Лион/Марсель, Бордо, Страсбург и Лилль, но один из поджогов (на ветке в Лион) провалился — скорее всего, огонь погас сам по себе.

Министр транспорта Франции Патрис Вергриете заявил, что следователи обнаружили устройства, которые использовались для поджогов. От дальнейших комментариев он отказался.

По словам экспертов, тип устройств может помочь определить, в чьем распоряжении они находились.

Как сообщает французская телекомпания BFMTV, в мае этого года подобное устройство было обнаружено на одной из транспортных линий Марселя, в тот момент в городе проходил этап эстафеты олимпийского огня.

На одном из снимков с мест поджога видны обгоревшие провода. Фотография сделана на железнодорожной линии в Сен-Пеллерен-Курталене, примерно в 143 км от Парижа.

Напряженная ситуация сохранится как минимум до понедельника, пока идут первичные восстановительные работы, заявляют в SNCF. На полную ликвидацию последствий диверсии может уйти больше недели.

Министр транспорта Франции Патрис Вергрите заявил, что действия злоумышленников рассматриваются властями как уголовное преступление.

Также отменены или задержаны рейсы Eurostar, осуществляющие международное сообщение между Парижем и рядом европейских городов, в том числе Лондоном.

Это коснулось даже премьер-министра Великобритании Кира Стармера, который планировал приехать в Париж на поезде, чтобы присутствовать на церемонии открытия Олимпиады. Вместо этого ему пришлось лететь на самолете, сообщили на Даунинг-стрит.

Полиция Франции начала расследование атак. Источник агентства Франс пресс в правоохранительных органах подтвердил, что одна из целей атак на систему железнодорожного сообщения — диверсия.

Власти обеспокоены тем, что действия злоумышленников четко координировались. Это свидетельствует о тщательном планировании атак и широкой сети злоумышленников.

Олимпиада откроется по плану?

Министр спорта Амели Удеа-Кастера назвала массированные атаки на железнодорожную сеть, совершенные в преддверии большого международного спортивного события, ужасающими. По ее словам, это неизбежно отразится на расписании болельщиков, а возможно, и самих спортсменов.

Ожидается, что в пятницу в центре Парижа на церемонию открытия Олимпиады соберутся более 300 тыс. зрителей. Традиционный парад атлетов французский оргкомитет запланировал на Сене: тысячи спортсменов поплывут мимо зрителей в лодках.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах выразил уверенность, что церемония открытия летних Олимпийских игр пройдет по плану.

«У меня нет никаких опасений. Мы полностью доверяем французским властям», — сказал он в комментарии СМИ.

В оргкомитете Игр говорят, что находятся в тесном контакте с оператором SNCF.

«Мы приняли к сведению инциденты, затронувшие линии железнодорожной сети SNCF. Мы тесно сотрудничаем с нашим партнером, чтобы оценить ситуацию», — говорится в сообщении.

Ранее в пятницу из-за угрозы взрыва был эвакуирован международный аэропорт Базель-Мюлуз-Фрайбург, расположенный недалеко от французско-швейцарской границы.

В префектуре департамента Верхний Рейн завили, что в терминал были вызваны саперы.

В настоящий момент аэропорт снова открыт.

В прошлом году его услугами воспользовались больше 8 млн пассажиров.