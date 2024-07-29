Отказаться от ношения обтягивающей или черной одежды призвали женщин в Таджикистане

Женщинам в Таджикистане порекомендовали носить национальную одежду, воздержавшись от нарядов, которые не соответствуют культуре страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Исламский центр РТ.

На официальном сайте Исламского центра Таджикистана говорится, что большинство женщин в стране носят национальную одежду.

Совет ученых центра издал фетву, в которой говорится, что традиционная национальная одежда таджикских женщин полностью соответствует требованиям ханафизма (одна из школ ислама - прим. ред.). По этой причине ношение национальной одежды разрешено и даже в приоритете.

При этом не рекомендуется носить обтягивающую и черную одежду, шелк и другие вещи, которые "делают видимыми части тела" женщины. Поясняется, что ношение одежды черного цвета не является обязательным с точки зрения религии.

Совет улемов (богословов) Исламского центра Таджикистана рекомендовал женщинам носить национальный наряд в знак уважения к своей культуре. Наряду с этим следует воздержаться от ношения любой одежды, чуждой культуре республики.

Напомним, что в июне президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал 35 законов, одним из которых в стране запретили официально носить одежду, чуждую национальной культуре, передает ТАСС.

"Подражание чуждой культуре в одежде, то есть ношение чужой одежды под названием "сатр" и "хиджаб", является еще одной актуальной проблемой для нашего общества. Отчуждение этикета и ритуалов одежды - культурное отчуждение, которое подрывает независимость мысли, национальную и культурную самобытность нации", - заявил перед этим, в марте, Рахмон.

К слову, вопрос ношения хиджаба неоднократно поднимался в обществе Казахстана.

В октябре прошлого года сообщалось, что в Казахстане могут ужесточить закон в части ношения хиджабов. Министр культуры и информации Аида Балаева отмечала, что вопросы религии в стране актуализировались. Глава ведомства считает, что дело не в религиозности населения, а в "религиозной безграмотности".

При этом она заявила, что эксперты также будут изучать и предлагать нормы по ужесточению правил ношения хиджаба, никаба и "коротких штанов" в общественных местах.

Балаева также высказывалась в пользу запрета на ношение никаба - одного из атрибутов мусульманской женской одежды, представляющего собой тонкую ткань с прорезью для глаз, прикрывающую лицо женщины.