Около 200 участников протеста в здании конгресса арестовали в США
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В Вашингтоне полицейские арестовали около 200 участников протеста в здании конгресса - активисты выступали против передачи вооружения Израилю.
Несколько сотен человек протестовали в здании в преддверии предстоящего визита в Вашингтон премьера Израиля Нетаньяху, пишет РИА Новости.
"Порядка 200 человек были арестованы внутри здания офисов палаты представителей", - сообщила полиция Капитолия.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху прибыл в США, где встретится с Джо Бадейном, Камалой Харрис и, видимо, Дональдом Трампом, а также выступит перед Конгрессом.
Ожидается, что Байден и Нетаньяху обсудят пути достижения соглашения о прекращении огня между Израилем и боевиками ХАМАС в Газе, а также Иран и другие темы.
Эксперты отмечают, что визит дает Нетаньяху возможность перезагрузить отношения с Вашингтоном после нескольких месяцев напряженности из-за его жесткого подхода к войне, параллельно доказав израильтянам, что он не подорвал отношения с их самым важным союзником.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2138928-okolo-200-uchastnikov-protesta-v-zdanii-kongressa-arestovali-v-ssha/