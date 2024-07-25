60-тонный мост украли и сдали на металлолом в России
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В Рязанской области обнаружили пропажу ж/д моста. Есть информация, что полиция уже обнаружила его части в пункте цветмета, но не знает, что делать с вещдоками весом 60 тонн, передает NUR.KZ.
О похищении моста рассказала правозащитница Светлана Коновалова в Telegram-канале "Усы Куракиной". Она сопроводила свой рассказ видеозаписью и обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой найти и наказать тех, кто спилил мост и сдал его на металлолом.
По словам Светланы, части моста уже нашли в пунктах металлоприема в Рязани, но полиция не знает, что делать с вещдоками весом 60 тонн.
Правозащитница просит содействовать в возврате моста на прежнее место, ведь "здесь была ж/д дорога, вообще-то", и привлечь к ответственности тех, кто этот мост украл.
Также информацию об инциденте разместили у себя и другие популярные Telegram-каналы. Mash пишет, что собственники переправы оценили ущерб в примерно 300 млн рублей и написали заявление в ФСБ, СК и полицию. Решается вопрос о заведении уголовных дел по статьям "Кража в особо крупном размере" и "Халатность".
Как сообщается на сайте "Рязанские новости", в пресс-службе регионального УМВД на запрос издания ответили, что по факту разбора недействующего железнодорожного моста в Скопинском районе сотрудники полиции проводят проверку.
Напомним, в прошлом году в Кентау разгорелся скандал вокруг железнодорожных путей. Как оказалось, ранее части железной дороги распродали с аукциона, и один из владельцев стал разбирать свой участок и сдавать рельсы в металлолом.
А в начале 2024 года в Карагандинской области злоумышленники разобрали крышу гаража, чтобы заполучить металл. Сумма ущерба составила 162 тыс. тенге. Стражи порядка задержали подозреваемых.
Также ранее мы писали, что в начале июля в Павлодарской области было проведено ОПМ "Металл", направленное на отработку мест сбыта похищенного металла, установление и задержание лиц, совершающих кражи металла, незаконный оборот драгоценных камней, цветных и черных металлов, их лома и отходов.
Нескольких владельцев пунктов наказали за нарушение правил благоустройства, а также установили троих местных жителей, которых подозревают в совершении краж краж запчастей, металлической трубы и кабеля. По каждому факту сейчас проводятся проверки.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2139762-60-tonnyy-most-ukrali-i-sdali-na-metallolom-v-rossii/