60-тонный мост украли и сдали на металлолом в России

В Рязанской области обнаружили пропажу ж/д моста. Есть информация, что полиция уже обнаружила его части в пункте цветмета, но не знает, что делать с вещдоками весом 60 тонн, передает NUR.KZ.

О похищении моста рассказала правозащитница Светлана Коновалова в Telegram-канале "Усы Куракиной". Она сопроводила свой рассказ видеозаписью и обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой найти и наказать тех, кто спилил мост и сдал его на металлолом.

По словам Светланы, части моста уже нашли в пунктах металлоприема в Рязани, но полиция не знает, что делать с вещдоками весом 60 тонн.

Правозащитница просит содействовать в возврате моста на прежнее место, ведь "здесь была ж/д дорога, вообще-то", и привлечь к ответственности тех, кто этот мост украл.

Светлана Коновалова на месте, где был мост. Фото: t.me/FSBRyazan

Также информацию об инциденте разместили у себя и другие популярные Telegram-каналы. Mash пишет, что собственники переправы оценили ущерб в примерно 300 млн рублей и написали заявление в ФСБ, СК и полицию. Решается вопрос о заведении уголовных дел по статьям "Кража в особо крупном размере" и "Халатность".

Как сообщается на сайте "Рязанские новости", в пресс-службе регионального УМВД на запрос издания ответили, что по факту разбора недействующего железнодорожного моста в Скопинском районе сотрудники полиции проводят проверку.

Напомним, в прошлом году в Кентау разгорелся скандал вокруг железнодорожных путей. Как оказалось, ранее части железной дороги распродали с аукциона, и один из владельцев стал разбирать свой участок и сдавать рельсы в металлолом.

А в начале 2024 года в Карагандинской области злоумышленники разобрали крышу гаража, чтобы заполучить металл. Сумма ущерба составила 162 тыс. тенге. Стражи порядка задержали подозреваемых.

Также ранее мы писали, что в начале июля в Павлодарской области было проведено ОПМ "Металл", направленное на отработку мест сбыта похищенного металла, установление и задержание лиц, совершающих кражи металла, незаконный оборот драгоценных камней, цветных и черных металлов, их лома и отходов.

Нескольких владельцев пунктов наказали за нарушение правил благоустройства, а также установили троих местных жителей, которых подозревают в совершении краж краж запчастей, металлической трубы и кабеля. По каждому факту сейчас проводятся проверки.