Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

60-тонный мост украли и сдали на металлолом в России

Опубликовано:

Ж\д мост украли в России
Железнодорожный мост украли в России. Фото: t.me/mash

В Рязанской области обнаружили пропажу ж/д моста. Есть информация, что полиция уже обнаружила его части в пункте цветмета, но не знает, что делать с вещдоками весом 60 тонн, передает NUR.KZ.

О похищении моста рассказала правозащитница Светлана Коновалова в Telegram-канале "Усы Куракиной". Она сопроводила свой рассказ видеозаписью и обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой найти и наказать тех, кто спилил мост и сдал его на металлолом.

По словам Светланы, части моста уже нашли в пунктах металлоприема в Рязани, но полиция не знает, что делать с вещдоками весом 60 тонн.

Правозащитница просит содействовать в возврате моста на прежнее место, ведь "здесь была ж/д дорога, вообще-то", и привлечь к ответственности тех, кто этот мост украл.

Светлана Коновалова на месте, где был мост
Светлана Коновалова на месте, где был мост. Фото: t.me/FSBRyazan

Также информацию об инциденте разместили у себя и другие популярные Telegram-каналы. Mash пишет, что собственники переправы оценили ущерб в примерно 300 млн рублей и написали заявление в ФСБ, СК и полицию. Решается вопрос о заведении уголовных дел по статьям "Кража в особо крупном размере" и "Халатность".

Как сообщается на сайте "Рязанские новости", в пресс-службе регионального УМВД на запрос издания ответили, что по факту разбора недействующего железнодорожного моста в Скопинском районе сотрудники полиции проводят проверку.

Напомним, в прошлом году в Кентау разгорелся скандал вокруг железнодорожных путей. Как оказалось, ранее части железной дороги распродали с аукциона, и один из владельцев стал разбирать свой участок и сдавать рельсы в металлолом.

А в начале 2024 года в Карагандинской области злоумышленники разобрали крышу гаража, чтобы заполучить металл. Сумма ущерба составила 162 тыс. тенге. Стражи порядка задержали подозреваемых.

Также ранее мы писали, что в начале июля в Павлодарской области было проведено ОПМ "Металл", направленное на отработку мест сбыта похищенного металла, установление и задержание лиц, совершающих кражи металла, незаконный оборот драгоценных камней, цветных и черных металлов, их лома и отходов.

Нескольких владельцев пунктов наказали за нарушение правил благоустройства, а также установили троих местных жителей, которых подозревают в совершении краж краж запчастей, металлической трубы и кабеля. По каждому факту сейчас проводятся проверки.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2139762-60-tonnyy-most-ukrali-i-sdali-na-metallolom-v-rossii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie