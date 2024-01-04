Крыша пропала у жителя Карагандинской области

В Карагандинской области злоумышленники разобрали крышу гаража, чтобы заполучить металл. Стражи порядка задержали двух подозреваемых, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, в УП Абайского района Карагандинской области обратился 29-летний житель Абая.

Мужчина рассказал, что несколько дней не был в своем гараже. А когда пришел туда, то обнаружил, что на гараже отсутствует крыша. Сумма ущерба составила 162 тысячи тенге.

"Злоумышленников интересовали рельсы, которые использовались в качестве перекрытия потолка. По следам обуви и протектора шин полицейские предположили, что в похищении участвовали двое, использовавшие для вывоза металлических изделий транспортное средство", - поделились в МВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники криминальной полиции задержали подозреваемых – двух 25-летних мужчин. Они дали признательные показания, пояснив, что рельсы сдали в пункт приема металлолома.

Вещественные доказательства были изъяты. Ведется досудебное расследование по ст.188 УК РК “Кража”.

Отметим, что по ст.188 УК РК кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере до 3000 МРП (11 076 000 тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

А кража, совершенная с незаконным проникновением в жилое, служебное или производственное помещение, хранилище либо транспортное средство, наказывается ограничением свободы на срок от двух до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

В ноябре у жителя Астаны украли из гаража колеса на 800 тыс. тенге. Подозреваемый задержан. По данным полиции, он умудрился к процессу привлечь прохожего, который по незнанию помог ему перенести краденые шины из гаража в такси. Проводится досудебное расследование.