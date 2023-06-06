Бизнесмен в Туркестанской области начал сдавать железнодорожные пути на металлолом (видео)

Железная дорога. Иллюстративное фото: pexels.com

В Кентау разгорелся скандал вокруг ж/д путей. Как оказалось, ранее части железной дороги распродали с аукциона, а теперь один из владельцев стал разбирать свой участок, передает сайт телеканала КТК.

Часть железнодорожных путей в Кентау разбирают, чтобы сдать на металлолом. Местные предприниматели оказались этим возмущены. Узнав о начавшемся демонтаже, они собрались, чтобы остановить рабочих.

По их словам, много лет назад пути принадлежали компании "Ащысай полиметалл", но за долги они частями были проданы на аукционе. Теперь же один из таких владельцев просто начал разбирать свой кусок.

"Он сказал: "Купите у меня эту железную дорогу за 100 миллионов. Либо я вам даю три месяца, либо я ее разберу и продам вот так же – на металлолом". Получается, он сдерживает свое слово. Это не блеф", – заявил директор ТОО "Строй-сервис" Асхат Салимбаев.

Кентауские предприниматели, узнав о начавшемся демонтаже, пришли в негодование, ведь для них это очень важный объект. По железной дороге они получают сырье и вывозят готовую продукцию.

Один только трансформаторный завод работает на экспорт с девятью странами мира. Его директор признается, что, оставшись без железной дороги, продукция значительно вырастет в цене, а значит, не выдержит конкуренции. Мужчина боится, что придется ставить вопрос о закрытии производства.

"Фактически сейчас получается, частные лица, которые владеют в нашем городе всей ж/д дорогой, они сейчас проводят демонтаж. И этим они сейчас убивают предпринимателей. И сейчас может получиться так, что почти 2000 людей могут остаться без работы. А главная проблема сейчас в стране – это безработица. Куда молодежь пойдет работать?" – отметил председатель правления Кентауского трансформаторного завода Бауыржан Худайбергенов.

Как сообщают корреспонденты телеканала, встретиться с журналистами владелец путей не смог, но в телефонном разговоре объяснил, что приобрел два километра железной дороги вместе с депо. В здании он планирует развивать бизнес, а вот сами рельсы ему действительно не нужны.

По его словам, другие бизнесмены покупать их не хотят, акимат тоже, а охранять пути и заниматься ими просто некому. Поэтому бизнесмен и решил их сдать.

Когда ситуация зашла в тупик, акимат Кентау все же решил вмешаться.

"Акимат города Кентау направил письмо в дорожно-транспортную инспекцию, транспортному прокурору, железнодорожному узлу, а также в департамент естественных монополий по вопросу возврата этой проданной железной дороги в государственную собственность. Пока ждем ответа на это письмо", – сообщила пресс-секретарь акимата Кентау Жанна Алимбаева.

При этом сообщается, что пока все ждут ответа, другие владельцы участков железной дороги намерены последовать примеру и тоже заявили о готовности начать демонтаж путей.

Напомним, что в начале этого года комиссия по демонополизации экономики РК на очередном заседании затронула вопрос о передаче в республиканскую собственность 145 подъездных железнодорожных путей.

Тогда Алихан Смаилов дал поручение провести все необходимые процедуры для реализации данных мер.

При этом как отмечается на официальном сайте КТЖ, с момента образования комиссии в марте 2022 года в республиканскую собственность были переданы пакеты акций и доли участия в десяти крупных компаниях в сферах телекоммуникаций, экологии и железнодорожной инфраструктуры – 439 подъездных железнодорожных путей.

Подчеркивается, что после многочисленных жалоб предпринимателей президент Казахстана дал поручение провести проверку деятельности АО "Центр транспортного сервиса" как крупнейшего балансодержателя подъездных путей, расположенных на ключевых железнодорожных объектах страны, и других монополистов в данной сфере.

В 2022 году правительство РК приняло постановление о некоторых вопросах республиканской собственности, которое затрагивает АО "ЦТС".

Так, на основании ходатайства АО "НК "Қазақстан темір жолы" генеральным прокурором опротестованы решения судов, в том числе о передаче на баланс АО "ЦТС" 629 путей, которые ранее принадлежали АО "НК "Қазақстан темір жолы" и подлежат возврату.

"Рабочей группой были проведены анализ и осмотр 579 подъездных путей на 219 станциях и 83 субъектах естественной монополии, по итогам которых установлено отсутствие всех видов ремонтных работ в рамках обеспечения безопасности использования подъездных путей. Также проведена документальная ревизия содержания подъездных путей", – сообщили специалисты.

По данным КТЖ, общее количество подъездных путей Республики Казахстан составляет 3 658 единиц, из них 2 678 не оказывают услуг предоставления подъездных путей другим организациям

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2023502-biznesmen-v-turkestanskoy-oblasti-nachal-sdavat-zheleznodorozhnye-puti-na-metallolom-video/