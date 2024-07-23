Нетаньяху в США встретится с Байденом, Харрис, и возможно, Трампом. Чего ждать от этих встреч?

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху прибыл в США, где встретится с Джо Бадейном, Камалой Харрис и, видимо, Дональдом Трампом, а также выступит перед Конгрессом. Кто бы ни занял Белый дом в ноябре — отношения Израиля со своим главным союзником предстоит откорректировать.

Президент США Джо Байден, как ожидается, встретится с Нетаньяху в четверг в Белом доме, сообщил в понедельник американский чиновник.

Байден, у которого в прошлую среду диагностировали ковид, во вторник вернется в Вашингтон из своего дома в Делавэре. В среду Нетаньяху выступит на совместном заседании Конгресса США.

Ожидается, что Байден и Нетаньяху обсудят пути достижения соглашения о прекращении огня между Израилем и боевиками ХАМАС в Газе, а также Иран и другие темы.

Отдельно Нетаньяху встретится с Камалой Харрис, которая, по всей видимости, теперь поведет Демократическую партию на битву за Белый дом, и в случае победы израильскому премьеру придется иметь дело с президентом США, взгляды которого на проблемы Израиля заметно отличаются от «самопровозглашенного сиониста» Байдена.

Харрис собирается указать Нетаньяху, что конфликт в Газе пора заканчивать так, чтобы «Израиль был в безопасности, все заложники были освобождены, страдания палестинских гражданских лиц в Газе прекратились, и палестинский народ мог воспользоваться своим правом на достоинство, свободу и самоопределение», сообщил ее помощник.

Визит дает Нетаньяху возможность перезагрузить отношения с Вашингтоном после нескольких месяцев напряженности из-за его жесткого подхода к войне, параллельно доказав израильтянам, что он не подорвал отношения с их самым важным союзником.

В этом смысле объявление Байдена о выходе из президентской гонки в воскресенье — неважная новость для израильского премьера: значительная часть внимания общественности переключилась на суету в лагере демократов, и теперь непонятно, как сложатся отношения Нетаньяху со следующим хозяином Белого дома, кто бы им ни стал.

Переговоры и заложники

В Израиле его поездку за океан тоже одобряют далеко не все.

«Пока он не подпишет соглашение, которое лежит на столе, я не понимаю, как он может взять и перелететь через Атлантику, чтобы разобраться в американском политическом хаосе», — сказал Би-би-си Ли Сигел, один из членов семьи, вышедших на демонстрацию. Его 65-летний брат Кит находится в плену в Газе.

Если Нетаньяху не перестанет быть «препятствием» и не подпишет соглашение о прекращении огня, то эта поездка — не более чем политический ход, считает Сигель.

Нетаньяху это понимает. Во вторник его канцелярия заявила, что он сообщил семьям заложников, удерживаемых в Газе, что сделка, которая обеспечит освобождение их близких, может быть близка.

Усилия по достижению соглашения о прекращении огня в Газе за последний месяц набрали обороты. В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что переговорщики «движутся к линии ворот».

Однако в своей оценке деятельности Нетаньяху Сигель не одинок: в стране широко распространено мнение, что Нетаньяху тормозит процесс по своим собственным политическим причинам, выдвигая новые условия в то время, когда переговоры начинают набирать обороты.

Премьер-министра обвинили в том, что он поддался давлению со стороны двух крайне правых министров, угрожавших развалить его правительство, если он пойдет на уступки ХАМАС.

В Белом доме тоже разочарованы. Предложенный Байденом мирный план, лежащий в основе продолжавшихся с конца весны переговоров, пока так и не принял осязаемую форму.

Хотя Байден остается одним из самых произраильских президентов, занимавших Овальный кабинет, его также тревожит, во что может вылиться требование Нетаньяху о «полной победе» над ХАМАС в Газе.

Американская администрация разочарована и тем, что израильский премьер отвергает решение, предполагающее создание палестинского государства, сопротивляется призывам сделать больше для защиты мирного населения и увеличить объемы поступающей в Газу помощи. И конечно, перспектива разрастания конфликта на весь регион в Белом доме тоже никого не радует.

«Хромая утка» Байден

В этом плане решение Байдена о выходе из президентской гонки — это палка о двух концах.

С одной стороны, многие аналитики сходятся во мнении, что теперь у президента остается все меньше возможностей оказывать давление на израильского премьера. С другой — решение сняться с гонки развязывает ему руки.

«Он не „хромая утка“ в том, что касается внешней политики, в некотором смысле он более независим, потому что ему не нужно принимать во внимание влияние на избирателей, — сказал бывший премьер-министр Израиля и критик Нетаньяху Эхуд Барак в интервью Би-би-си. — В отношении Израиля, вероятно, он чувствует себя более свободным, чтобы делать то, что действительно необходимо».

Нетаньяху между тем продолжает настаивать на продолжении военных операций, поскольку они значительно ослабили ХАМАС после серии ударов по военному руководству. В своих комментариях перед отлетом из Израиля он предположил, что с этого и начнет разговор с Байденом.

Ожидается, что он обратится с тем же посланием к Конгрессу, чтобы заручиться столь важной для Израиля поддержкой обеих партий.

В реальности, однако, политика Нетаньяху подорвала эту двухпартийную поддержку. Республиканцы поддерживают его, но критика со стороны демократов усилилась.

Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер недавно вызвал небольшое политическое землетрясение в Вашингтоне, назвав Нетаньяху одним из препятствий, стоящих на пути к прочному миру с палестинцами.

«Я надеюсь, что премьер-министр понимает беспокойство многих членов Конгресса и обратится к ним», — сказал в выходные Би-би-си бывший посол США в Израиле Томас Нидис. Он выступал на одном из многочисленных митингов, требующих освобождения заложников, в том числе «по гуманитарным вопросам и для того, чтобы объяснить, что борьба идет не с палестинским народом, а с ХАМАС».

Камала Харрис в случае избрания кандидатом на ноябрьских выборах, скорее всего, повторит эту мысль.

Радикально политика США не изменится: приверженность безопасности Израиля, стремление к прекращению конфликта в Газе и план «Послезавтра» в рамках регионального мира с арабскими государствами.

Но может быть разница в тоне.

Какую позицию займет Камала Харрис

Камала Харрис принадлежит к другому поколению политиков и «может в большей степени соответствовать настроениям более молодых элементов Демократической партии», — говорит Мик Малрой, бывший заместитель помощника министра обороны по Ближнему Востоку.

«Такая позиция, скорее всего, будет включать ограничения на оружие, на боеприпасы из США для использования в Газе», — говорит он.

Сторонники Харрис и инсайдеры говорят, что, скорее всего, она не будет воздерживаться от публичной критики Нетаньяху и обратит внимание на жертвы среди палестинцев в результате войны в Газе.

«Разница в поколениях между Байденом и Харрис — это существенная разница во взглядах на эти вопросы, — сказал в интервью Guardian Джереми Бен-Ами, президент J Street, либеральной произраильской лоббистской группы, которая поддержала кандидатуру Харрис на пост президента. — Люди поколения Камалы Харрис и моложе в гораздо большей степени признают палестинскую сторону уравнения и в гораздо большей степени признают необходимость того, чтобы страхи, потребности и права обоих народов были частью этого разговора».

В целом эксперты по внешней политике считают, что Харрис будет придерживаться схожей с Байденом политики в отношении Израиля, но при этом более активно высказываться о тяжелом положении палестинцев в результате войны или против израильских поселений.

«Она будет связана теми же ограничениями, что и Байден, как политическими, так и связанными с тем, что мы не используем наших союзников и не давим на наших союзников, — говорит Аарон Дэвид Миллер, старший научный сотрудник Фонда Карнеги за международный мир, специализирующийся на внешней политике США. — Риторика будет более резкой. Будет больше сочувствия и сопереживания правам палестинцев. Возможно, будет более жесткая политика в отношении поселений, но это будет риторика. В целом она будет следовать модели Обамы, который был жестким в риторике, но не на практике».

Нетаньяху и Трамп

Нетаньяху вполне может использовать этот визит, чтобы перевести разговор с разногласий по поводу Газы на угрозу со стороны Ирана. Эта тема для него гораздо более комфортная, особенно после недавнего обострения с поддерживаемыми Ираном повстанцами-хуситами в Йемене.

Визит также дает ему возможность наладить связи с бывшим и, возможно. будущим президентом Дональдом Трампом.

«Нетаньяху хочет, чтобы президент Трамп победил, — говорит Таль Шалев, дипломатический корреспондент израильского издания Walla News, — и он хочет быть уверен, что он и президент Трамп в хороших отношениях до выборов».

Широко распространено мнение, что Нетаньяху тянет время в надежде на победу Трампа, рассчитывая, что в этом случае давление на него ослабнет.

«Почти все разделяют мнение, что Нетаньяху жаждет победы Трампа, полагая, что тогда он сможет делать все, что захочет, — пишет Майкл Коплоу из Israel’s Policy Forum, — Никакого давления со стороны Байдена по поводу прекращения огня или поселений на Западном берегу и насилия со стороны поселенцев… Есть много причин сомневаться в такой интерпретации ситуации в случае возвращения Трампа, но Нетаньяху, скорее всего, придерживается ее».

Вопрос в том, ослабнет ли давление со стороны Байдена, когда он отойдет от президентской гонки, или же он действительно использует оставшиеся месяцы своего пребывания в должности, чтобы сосредоточиться на прекращении войны в Газе.