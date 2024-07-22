Израиль готовится начать операцию в гуманитарной зоне сектора Газа. ЦАХАЛ заявляет, что там окопался ХАМАС

Израильское командование отдало приказ о временной эвакуации гражданских лиц из части гуманитарной зоны на юге сектора Газа в преддверии военной операции против палестинских вооруженных группировок.

За последние две недели Израиль уже нанес несколько воздушных ударов по этому району, в результате которых, по данным подконтрольного ХАМАС министерства здравоохранения Газы, погибли в общей сложности 90 мирных палестинцев.

Независимо подтвердить эти данные невозможно. Израиль утверждает, что удары были нацелены на части военизированного крыла ХАМАС.

Сейчас, судя по всему, ЦАХАЛ готов перейти к наземной фазе операции в этом районе и просит мирное население покинуть опасную зону.

Гуманитарная зона была обозначена ЦАХАЛ в самом начале израильской операции в ответ на нападение ХАМАС на Израиль в октябре 2023 года: там не велись боевые действия и предоставлялась гуманитарная помощь. Палестинцам, проживающим в северной части сектора, предлагалось эвакуироваться в эту зону.

Однако сейчас, по словам израильских военных, в пригородах Хан-Юниса, который входил в безопасную зону, закрепились боевики ХАМАС и ведут оттуда ракетные и артиллерийские обстрелы по силам ЦАХАЛ.

В понедельник Израиль объявил, что границы гуманитарной зоны сужены до района Аль-Маваси, и населению следует эвакуироваться в этом направлении.

Долгие месяцы скитаний

По словам министерства здравоохранения Газы, вскоре после объявления об эвакуации последовал израильский удар по пригородам Хан-Юниса, в результате которого погибли 14 человек, включая шестерых детей и четырех женщин.

Эта информация нуждается в проверке.

Палестинские медики призывают жителей сдать кровь в больнице Нассера на западе Хан-Юниса, необходимой для лечения большого количества доставленных туда раненых.

Хан-Юнис – второй по величине город в секторе Газа. В начале израильской военной операции тысячи жителей северных районов сектора эвакуировались на юг, в том числе в Хан-Юнис. В мае этого года, когда боевые действия переместились в район Рафаха на самом юге, город принял еще десятки тысячи человек.

Теперь всем им предписано сняться с места и двинуться вдоль побережья города Дейр-эль-Балах в центральной части сектора.

ООН предупреждает, что этот район уже и так переполнен. Люди живут во временных палаточных лагерях без базовых условий.

В понедельник глава ближневосточного агентства ООН по делам палестинских беженцев (БАПОР) обвинил ЦАХАЛ в обстреле гуманитарного конвоя ООН, направлявшегося в город Газа. Израильское командование заявило, что проверяет сообщение.

Репутация БАПОР в последнее время сильно пострадала, и заявления агентства не вызывают доверия.

Ранее израильская разведка заявила, что по меньшей мере 12 сотрудников БАПОР были причастны к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября, когда было убито более 1200 израильтян и около 250 захвачено в плен.

Вскоре после этого заявления более 10 стран приостановили финансирование агентства.

Развитие ситуации в войне

Израиль считает, что он близок к полному уничтожению военного потенциала ХАМАС и других палестинских группировок.

В пятницу израильское командование сообщило, что, судя по всему, в одном из недавних ударов по ХАМАС был убит Мухаммед Дейф, также известный как Абу Халид. С 2002 года он командует военным крылом ХАМАС.

В Израиле он считается одним из самых опасных террористов, лично спланировавшим множество нападений на мирных израильтян.

ХАМАС не делает никаких заявлений по поводу судьбы Дейфа. При этом группировка подтвердила смерть командира бригады Хан-Юнис Рафаа Саламе. Он был убит в результате действий ЦАХАЛ 14 июля.

Израиль начал кампанию по уничтожению ХАМАС в секторе Газа в ответ на беспрецедентное нападение на юг Израиля 7 октября, в ходе которого более 1200 человек были убиты и еще 251 человек взят в заложники.

По данным палестинских ведомств, за девять месяцев военных действий в секторе Газа погибли почти 39 тысяч мирных жителей.

Проверить информацию подконтрольных ХАМАС структур в условиях войны невозможно.